Robert Downey jr. como Tony Stark, alias Iron Man, y Chris Evans como Steven Grant Rogers, el Capitán América, lideraron durante una década el Universo Cinematográfico de Marvel que culminó en 2019 con Vengadores: Endgame. Fue el final de una etapa. Y mientras se rumorea sobre el posible regreso del "Capi" en futuras películas, para más de un personaje e intérprete, y pese a estar en la cima de su popularidad, significó su despedida del UCM.

Adiós a la Fase 3, bienvenida la cuarta. La pandemia ha trastocado rodajes y estrenos, Disney también se está planteando la conveniencia de lanzar las próximas entregas directamente, o simultáneamente en cines, a través de su flamante plataforma digital Disney+, lo que está claro es que los planes siguen adelante. Puede ser además una fase atípica, o de transición. Pero la confianza en que funcione sigue intacta.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha puesto el foco de atención en la oportunidad de conocer a nuevos personajes a la vez que podremos indagar en el pasado y las historias de otros, como Dr. Strange o Viuda Negra.

Y aquí es donde precisamente entra Natasha Romanoff, la encargada de inaugurar este nuevo recorrido en cuanto a películas se refiere (la Fase 4 la empezó la sitcom Bruja Escarlata y Visión el pasado 15 de enero en Disney+). Scarlett Johansson retoma el rol de Viuda Negra, pero se habla de su posible reemplazo con Yelena Belova, que interpreta Florence Pugh.

Florence Pugh y Scarlett Johansson en 'Viuda Negra' Marvel

Hay que tener en cuenta con precaución su fecha de estreno. Ya ha sido pospuesta varias veces, pero de momento se ha fijado para el 7 de mayo.

Una arma letal, sea recurriendo a objetos afilados y contundentes o con sus simples manos. Por algo le llaman el "Maestro del Kung Fu". Las artes marciales en todo su esplendor llegarán con la aventura de Shang-Chi y la leyenda de los 7 anillos, la primera de las películas con el personaje creado por Steve Englehart y Jim Starlin.

Contará con director estadounidense, nacido en Hawái, Destin Daniel Cretton (de Cuestión de justicia y Las vidas de Grace) y protagonista chino-canadiense, Simu Liu. En el reparto le acompañarán la cada vez más en alza cantante y actriz Awkwafina, la icónica Michelle Yeoh o Tony Leung, el prestigioso protagonista de películas como Deseo, peligro (2007) o Deseando amar (2000). El estreno, si no hay cambios, se ha programado para el 7 de julio en nuestros cines.

Aún no tenemos las nominaciones a los Oscar de esta edición (se anunciarán el 15 de marzo), pero en el apartado de dirección la que se está llevando casi todos los premios de la temporada es la china-estadounidense Chloé Zhao, nacida en Pekín, con Nomadland proagonizada por Frances McDormand. Si obtiene la dorada estatuilla puede ser su gran año, porque su ingreso en el UCM le ha deparado la dirección de un taquillazo como se presume puede ser Los eternos.

Salma Hayek y Richard Madden estarán en 'Los Eternos' GTRES

La lucha entre las razas alienígenas de Celestiales y Desviantes, creados por Jack Kirby, ya está lista para llegar a las pantallas, pero a la espera de tiempos mejores. Podría acontecer el 5 de noviembre en Estados Unidos. Su extenso reparto tendrá caras menos conocidas: Lauren Ridloff (Connie en The Walking Dead) como Makkari, Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) encarnando a Kingo, Ma Dong-seok (visto en Train to Busan) a Gilgamesh, Gemma Chan (Minn-Erva en Capitana Marvel) como Sersi, Brian Tyree Henry (que estará en Godzilla vs. Kong) en el papel de Phastos, Barry Keoghan (El sacrificiio de un ciervo sagrado) interpretando a Druig y la actriz Lia McGuhg (The Lodge) a Sprite.

Pero allí estarán respaldados por nombres como los deAngelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Rob Stark en Juego de tronos) o también procedente de Invernalia Kit Harington (Dane Whtiman).

"Viejos" conocidos

Entre estampas navideñas ya se han podido ver las primeras imágenes del rodaje de Spider-Man 3, aún sin título definitivo y que vuelve a dirigir Jon Watts, y aunque Tom Holland solo tiene 24 años está curtido en el UCM como el hombre araña.

OMFG MORE SPIDER-MAN 3 SET PHOTOS. MJ HAS A JOB pic.twitter.com/isVFS7WBmU — T'Challa Stan (@KhameekJ03) January 17, 2021

Su nueva aventura puede ser una reunión por todo lo alto con Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Robert Downey Jr. (Tony Stark), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Jamie Foxx (Electro) y Alfred Molina (Doctor Octopus). También procedentes del multiverso, los anteriores Spider-man Andrew Garfield y Tobey Maguire, y la posibilidad de que también aparezca Charlie Cox como Daredevil. La posible fecha de estreno, el 17 de diciembre de este 2021.

Precisamente Cumberbatch tendrá su segunda película en solitario en Dr. Strange en el multiverso de la locura, quizás para el 22 de marzo de 2022, y Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth, y la Jane Foster de Natalie Portman blandiendo el Mjölnir y Tessa Thompson tomando las riendas del reino de Asgard, rodeados del equipo de Guardianes de la Galaxia que lidera Chris Pratt. El posible estreno de la película dirigida por Taika Waititi, 6 de mayo de 2022.

Y queda ver cómo quedará Black Panther II (para el 8 de julio de 2022) sin la presencia del prematuramente fallecido Chadwick Boseman . Por su parte, Brie Larson repetirá como Capitana Marvel en la segunda entrega (22 de noviembre de 2022).

Estrellas en el firmamento de Marvel

Angelina Jolie en una imagen de 2017 GTRES

Angelina Jolie. En su primera incursión en el UCM será Thena en la película de los cósmicos Eternos. Hija del líder Zuras, posee como habilidades su gran intelecto, su destreza en el combate y su potente emisión de rayos de energía. Un personaje que se compara con la diosa de la guerra, sabiduría y las artes Atenea.

Kit Harington en los premios Emmy 2019 GTRES

Kit Harington. Un paso más para dejar atrás su Jon Nieve de Juego de tronos formando parte, como humano, del universo de Los Eternos. Su personaje de Dane Whtiman podría recibir, mediante la espada mágica, los poderes del Caballero Negro.

Florence Pugh en la fiesta 'Vanity Fair' de los Oscar 2020 GTRES

Florence Pugh. Musa para cinéfilos y en películas de terror, desde Lady Macbeth (2016) a Midsommar (2019) pasando por la nueva versión de Mujercitas, la actriz británica de 25 años interpreta a Yelena Belova, el segundo personaje en heredar el título de la espía Viuda Negra.

Simu Liu Reddit.com

Simu Liu. El actor es también un especialista en escenas de riesgo. Debutó en 2012 con pequeños papeles en series como Nikita. Después de su papel más relevante, en la serie Kim's Convenience, será el protagonista absoluto interpretando al maestro en artes marciales Shang-Chi.