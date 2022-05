Nuevo vistazo a Natalie Portman como Mighty Thor en ‘Love and Thunder’

El tráiler de Thor: Love and Thunder se dejaba lo mejor para el final. Segundos antes podíamos ver al Dios del Trueno de Chris Hemsworth buscar algo así como su retirada celestial y superheroica en compañía de los Guardianes de la Galaxia, dejando el gobierno de Nueva Asgard en manos de Valquiria (Tessa Thompson). Pero nuevas amenazas se divisaban en el horizonte, y de pronto resultaba que su antiguo amor Jane Foster iba a ser vital para combatirlas… gracias a ser ella quien ahora empuñara el Mjolnir. De algún modo Foster es la nueva Thor, y debido a ello Natalie Portman ha regresado al Universo de Marvel luego de dos apariciones algo anecdóticas en Thor y Thor: El mundo oscuro.

Se desconoce cómo es posible que Foster haya adquirido superpoderes, aunque todo nos retrotrae a un aclamado cómic de Jason Aaron, The Mighty Thor, donde su transformación en Diosa del Trueno venía acompañada con un cáncer de mama que aumentaba su virulencia por cada vez que salía a combatir el crimen. Taika Waititi, director de Love and Thunder, no ha aclarado si el film compartirá esa dramática línea narrativa, aunque vía Empire sí que ha querido explicar cómo llegaron a la conclusión de que eso era lo mejor para Foster. Lo ha hecho en un reportaje que llega acompañado con una nueva imagen a todo color de Portman como Mighty Thor, en compañía del Thor de Hemsworth.

“Estaba escribiendo y fue como ‘¿no sería genial recuperar a Jane en el argumento?”, recuerda Waititi, que firma el guion de Love and Thunder junto a Jennifer Kaytin Robinson luego de limitarse a dirigir en Thor: Ragnarok, pero hacerlo con tantas alabanzas que Kevin Feige quisiera aumentar su poder creativo. “No quería que Natalie volviera a ser el mismo personaje que anda con un equipo de científica. Ya sabes, mientras Thor anda volando por ahí ella se queda en la Tierra, dando golpecitos con el pie diciendo ‘¿cuándo a volver?’. Eso es aburrido. Quería que fuera parte de la aventura”, explica.

El regreso de Jane será, naturalmente, muy impactante para Thor, que mientras aumentaba su vis cómica gracias a Waititi ha experimentado un sinnúmero de tragedias personales desde su último encuentro. “Han pasado unos ocho años. Ha tenido una vida muy distinta, y entonces el amor de tu vida reaparece y está vestido como tú. Es un auténtico quebradero de cabeza para Thor”. Love and Thunder es la siguiente película de Marvel tras Doctor Strange en el multiverso de la locura, ahora mismo en cines, y se estrena el 8 de julio. Puedes ver la imagen completa bajo estas líneas.