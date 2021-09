Nuevo tráiler de 'Más dura será la caída', el atípico wéstern afroamericano de Netflix

Si decimos Más dura será la caída (The Harder They Fall) a cualquier cinéfilo lo primero que le vendrá a la cabeza es el drama pugilístico que protagonizó Humphrey Bogart (haciendo de experimentado periodista deportivo) en 1956. Pero ahora también es el título de otra película que nada tiene que ver con aquella, cambiando el cuadrilátero por el salvaje Oeste.

Nos presentará un duelo a la altura de las circunstancias entre dos peligrosos forajidos. En un bando estará Nat Love (Jonathan Majors), por el otro Rufus Buck (Idris Elba). Cuando Nat se entera de que Rufus ha sido liberado de la cárcel, por sus secuaces, iniciará una persecución sin tregua para darle caza y saldar cuentas con el pasado.

La ha dirigido Jeymes Samuel, más conocido por su faceta de cantante y productor musical con el nombre de The Bullitts, después de debutar en 2013 con un mediometraje, They Die by Dawn, también en formato wéstern.

Y para irnos ambientando, Netflix ha difundido el segundo tráiler de Más dura será la caída (no la de Bogart, claro) en la que podemos comprobar como Samuel ha imprimido un estilo violento, impactante y desenfadado al estilo de Tarantino o Guy Ritchie.

Además de Idris Elba y Jonathan Majors (Atticus Freeman en la serie Territorio Lovecraft, y será el villano Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantumania), el reparto incluye a Regina King, Zazie Betz, Edi Gathegi, LaKeith Stanfield o Delroy Lindo.

El estreno en la plataforma de Netflix será el miércoles 3 de noviembre, pero antes podrá verse, al menos en Estados Unidos, en un número limitado de cines a partir del 22 de octubre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.