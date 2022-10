Nuevo tráiler de 'Bardo': Iñárritu lo da todo en su película para Netflix

Alejandro González Iñárritu nunca ha sido un director falto de ambición ni sobrado de modestia. Por eso no nos extraña que el nuevo avance de Bardo, su película para Netflix, esté dispuesto a dar el todo por el todo.

Si la película prometía ser excesiva desde el principio (desde su subtítulo "Falsa crónica de unas cuantas verdades" hasta un título que evoca por igual a Asurancetúrix y al Libro de los muertos tibetano), el avance confirma esta impresión: I Am The Walrus de The Beatles como banda sonora y set pieces mastodónticas son sus poderes.

En Bardo, Daniel Giménez Cacho interpreta a Silverio Gacho, un periodista mexicano de gran prestigio que regresa al país azteca tras una larga ausencia, enfrentándose a una crisis existencial debido a que su patria le resulta ya irreconocible. Como vemos, la crisis en cuestión promete traducirse en una andanada de imágenes surreales con más de un eco del 8 1/2 de Federico Fellini.

Escrita por Iñárritu en comandita con Nicolás Giacobone (coautor de los guiones de Birdman y Biutiful), Bardo se estrena en la plataforma el 16 de diciembre.

