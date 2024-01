Lo nuevo de Steven Soderbergh provoca que los espectadores abandonen la sala: "No puedo con este estrés"

Steven Soderbergh es un alma libre. A cada tanto anuncia que se va a retirar mientras no para de escribir nuevos guiones, al tiempo que dirige galas de los Oscar espectacularmente aburridas y halla en el streaming un escenario perfecto donde trabajar. Luego de hacer alguna cosa con Netflix el director ganador del Oscar por Traffic inició una fructífera asociación con HBO Max, que derivó en Déjalas hablar, Sin movimientos bruscos y Kimi. Para El último baile de Magic Mike obtuvo una ventana de exhibición tradicional, pero en otros países como España apareció igualmente de primeras en el catálogo de HBO Max.

Así que, entre unas cosas y otras, hace mucho que Soderbergh no tiene un estreno por todo lo alto. Esto podría cambiar con Presence, la nueva película que acaba de proyectar en el Festival de Sundance. En el marco de este evento Soderbergh anunció que su próxima película iba a estar encabezada por Michael Fassbender y Cate Blanchett; se titularía Black Bag y ejemplificaría que Soderbergh está volviendo a coquetear con el glamour hollywoodiense tras aquella época en la que encadenaba Ocean’s Eleven con Erin Brockovich y Traffic. Pero, centrándonos en Presence, tampoco es que a esta peli le vayan a faltar los titulares: la mera proyección en Sundance ha sido muy comentada.

¿Por qué? Porque la película es tan estresante de ver que ha provocado que algunos espectadores se salgan de la sala. Lo recoge Variety, en torno a la experiencia de Stephen Rodrick viendo Presence. Dos personas se marcharon en mitad de la proyección, y Rodrick escuchó cómo una persona decía “no puedo con este estrés a estas horas”. Incluso Lucy Liu, que protagoniza la película, dijo más tarde: “Estoy devastada. Mi cuerpo ha reaccionado como si no estuviera en la película”. La película de Soderbergh ha sorprendido a propios y extraños.

Y es que el director ya ha cultivado antes el suspense (Kimi era modélica en ese sentido), pero nunca había cosechado reacciones tan viscerales. Presence narra una historia de fantasmas desde el punto de vista del fantasma, asistiendo a cómo una familia disfuncional ocupa la casa en la que se encuentra atrapado. Recordaría a A Ghost Story de David Lowery, pero con la peculiaridad de que la película está rodada enteramente desde la perspectiva del fantasma: una sucesión de planos subjetivos que habría conmocionado a la audiencia.

Liu interpreta a la madre de la familia ocupante, siendo Chris Sullivan (This is Us) su marido, y encontrando en el elenco a Julia Fox tras haber trabajado con Soderbergh en Sin movimientos bruscos. Presence aún no tiene distribución, pero la mezcla de grandes críticas y espantadas del cine apuntan a que no tardará en interesarse alguna major.

