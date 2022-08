¿Nuevo Profesor X? Giancarlo Esposito se ha reunido con Marvel para interpretar a un papel misterioso

No hay villano que se le resista a Giancarlo Esposito. Muchos conocimos al actor por interpretar a Gus Fring en Breaking Bad, teniendo el placer de retomar al personaje en Better Call Saul (a la cual le quedan dos episodios para finalizar). Pero el caso es que Esposito le cogió afición a esto de interpretar a personajes desagradables, de ahí que reapareciera en The Boys como líder de Vought Internacional, y en The Mandalorian como Moff Gideon. Lejos de que este encasillamiento le haga distanciarse del gran público, Esposito tiene numerosos fans, a los que llenaría de alegría que se incorporara eventualmente en el MCU.

La franquicia de Marvel Studios atraviesa una etapa donde todas las miradas están puestas en cómo se materializaría la incorporación de dos grandes equipos superheroicos clásicos: los 4 Fantásticos y los X-Men. La primera formación ya ha confirmado película propia (pero no director ni intérpretes) con estreno previsto para el 8 de noviembre de 2024, mientras que de la segunda se rumoreó que en la última Comic-Con acuñaría un cambio de nombre: de X-Men al más inclusivo The Mutants. Finalmente no se aclaró nada sobre el tema y es probable que no volvamos a ver a la Patrulla X hasta que no concluya la Saga del Multiverso (fijado este momento con Vengadores: Secret Wars a finales de 2025).

Esto es: que no cabe esperar el regreso de los mutantes hasta 2026, y Kevin Feige puede tomarse con tranquilidad lo de ir reclutando a sus intérpretes. Lo que no quita que esté causando bastante conversación en redes sociales la revelación de Esposito de que se ha reunido con Marvel para un posible papel. Se hace eco de ello The Direct, y aunque el actor de Breaking Bad no ha aclarado sobre qué personaje giró la reunión, sus propios deseos le traicionan y han servido para que Internet ya asuma que será… el Profesor X. Charles Xavier, líder de los mutantes que Patrick Stewart volvió a encarnar recientemente, para un celebrado cameo en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

“Aún no he trabajado con Marvel. Me he reunido con ellos y, respondiendo a tu pregunta, creo que lo que hacen se alinean con aquel viaje mitológico del que hablaba Joseph Campbell que también fue básico en las historias de George Lucas. Hacen lo mismo”, declaró Esposito durante el TJG Superhero Car Show & Comic Con, celebrado en Texas este 5 de agosto. Desde el público le preguntaron qué personaje le gustaría interpretar, y Esposito se hizo el sueco para repasar algunos papeles a los que le habían vinculado en Internet.

“Se ha hablado de Magneto, se ha hablado del Dr. Frío, se ha hablado de… ¿de quién más?" Puede que Esposito se refiera a Mr. Frío, villano de Batman, pero tampoco vamos a ponernos exquisitos. “Ah, sí, el Doctor Muerte. Y está el Profesor X. ¿Que elija uno? Iré a por algo distinto, diré que el Profesor X”. Por puro historial, Esposito haría un gran trabajo sucediendo a Ian McKellen como Magneto, pero hoy prefiere cambiar de registro y ser el Profesor X si Feige sigue contando con él para cuando X-Men (o The Mutants) empiece a materializarse.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.