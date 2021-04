Nuevas imágenes de 'The Green Knight', fantasía artúrica y cine de autor de David Lowery

No es que las nuevas imágenes de The Green Knight sean especialmente reveladoras o impresionantes, pero siempre es una buena excusa poder hablar de una película de David Lowery. A nivel popular ha sido el director de una de las mejores, y menos taquilleras, adaptaciones en imagen real de los clásicos de Disney, Peter y el dragón con Robert Redford y Bryce Dallas Howard (y con Disney volverá a repetir en Peter Pan y Wendy); y para los más cinéfilos es el autor de En un lugar sin ley o A Ghost Story, uno de los grandes títulos de culto de la última década.

The Green Knight será la particular reinvención de uno de los pasajes de la leyenda artúrica y los caballeros de la mesa redonda, la de sir Gawain enfrentándose al temible y poderoso Caballero verde, del que por cierto ya se hizo una película bastante mala en los ochenta, El caballero verde (Sword of the Valiant, 1984) con Sean Connery y Miles O'Keeffe encarnando al protagonista.

A Sir Gawain lo interpreta en esta ocasión Dev Patel y además de la firma de Lowery viene con la garantía de A24, la productora y distribuidora estadounidense actualmente de referencia en cuanto a cine independiente y de autor. Para su estreno en los cines norteamericanos ha recibido la calificación R por "su violencia, algo de sexualidad y desnudos gráficos".

Junto a Patel, en el reparto también veremos a Alicia Vikander, Joel Edgerton y Barry Keoghan (de El sacrificio de un ciervo sagrado).

'The Green Knight' A24

'The Green Knight' A24

'The Green Knight' A24

'The Green Knight' A24

Lo nuevo de David Lowery estaba previsto que se estrenara en mayo, pero la pandemia ha provocado, una vez más, un retraso. La fecha fijada ahora para que llegue a los cines norteamericanos es la del 30 de julio.

Hace un par de meses ya tuvimos el primer tráiler, mostrándonos cómo sería su estilo visual, entre tétrico y sórdido, entre realista y de pesadilla, de cuento terrorífico. Sin intentar agradar a todo tipo de espectadores y sin grandes alardes en efectos visuales, pero impactante. Sobre todo para los que nos gusta el cine de Lowery.