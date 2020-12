Nuevas ‘Historias para no dormir’: Amazon desarrolla un remake de la serie de Chicho Ibáñez Serrador

A su estreno en 1966, las Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador sentaron un precedente incontestable para la ficción española de género. Este monumental proyecto, que se constituía tanto por adaptaciones de Ray Bradbury o Edgar Allan Poe como por guiones originales, tuvo una nueva temporada en 1982, y décadas más tarde fue resucitado en 2005 como Películas para no dormir para TVE. Contó entonces con el trabajo de Álex de la Iglesia (que entregó la memorable La habitación del niño), Jaume Balagueró, Mateo Gil, Enrique Urbizu, Paco Plaza y el propio Ibáñez Serrador, que firmó con La culpa su último trabajo. La audiencia de entonces no acompañó, pero era cuestión de tiempo que la marca diera lugar a una nueva actualización.

De hecho, y según recoge Vertele, Historias para dormir va a contar con un remake en Amazon, tal y como se ha anunciado cuando pasa algo más de un año del fallecimiento de Chicho. Al igual que ocurrió con Películas para no dormir, su gran atractivo recae en las firmas de quienes sacarán adelante los nuevos episodios, encontrándonos con Paco Plaza (que ya estuvo involucrado en el proyecto de TVE), Paula Ortiz (directora de La novia), Rodrigo Cortés (Buried) o el incansable Rodrigo Sorogoyen, muy en boga este año por haber estrenado Antidisturbios. El objetivo de este remake, al parecer, fue siempre contar con unos directores tan prestigiosos, algo que fue atrasando la puesta en marcha desde que empezara a tantearse el proyecto.

Junto a Amazon figuran como artífices de este remake (que alumbrará nuevas versiones de los capítulos de la serie clásica) la propia TVE y Prointel, compañía fundada por Chicho Ibáñez Serrador que ahora lidera su hijo, Alejandro Ibáñez. Cabe señalar que, de los directores elegidos, Sorogoyen y Ortiz ya formaron parte recientemente de una serie antológica (En casa), mientras que Cortés es el único de estos realizadores que no tiene experiencia previa en televisión, datando su última película (Blackwood) de 2018. El proyecto aún está en fase muy temprana, y Amazon no ha desvelado ninguna fecha de estreno.