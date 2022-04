Noomi Rapace (‘Cangrejo negro’), la actriz sueca que triunfa en el cine de terror y ciencia ficción

Noomi Rapace se hacía un hueco en la industria hollywoodiense en 2009, después de alcanzar la fama internacional en su papel de Lisbeth Salander en la adaptación sueca de la trilogía Millennium. Tras esta vendrían participaciones en Sherlock Holmes. Juego de sombras, Prometheus, Bright o la serie Jack Ryan. Una senda que le ha llevado también a triunfar en las plataformas, con películas como la exitosa Cangrejo negro.

Hace tan solo unos meses, la actriz visitaba nuestro país dentro del marco del festival de Sitges para presentar dos películas que han consagrado su carrera en cine de terror y el suspense: Lamb y The Trip. La primera suponía una de las mejores interpretaciones de su carrera y numerosos premios en Cannes, los Premios del Cine Europeo y el citado certamen de cine de terror y fantasía de la localidad catalana.

Por su parte, El viaje (The Trip) era el primer trabajo como protagonista para Rapace en la plataforma Netflix (después de Bright), un angustiante thriller de humor negro al más puro estilo La guerra de los Rose (Danny DeVito, 1990) o Sr. y Sra. Smith (Doug Liman, 2005). Un primer acercamiento a la compañía de Reed Hastings que ha culminado con su triunfo con Cangrejo negro, la obra de ciencia ficción que está arrastrando una numerosa audiencia.

Situada en España en estos momentos como la película más visualizada en la plataforma, Cangrejo negro recoge una sociedad distópica en plena guerra. En este contexto, seis soldados son enviados a una misión peligrosa a través de un mar helado para poner fin a la contienda. Un filme que nos mostraba la cara más salvaje de Rapace.

Una mujer de acción con sangre española

Este mismo año, Rapace también tiene pendiente de estreno la terrorífica You Won't Be Alone, que conquistaba al público de Sundance. Señalada por muchos como la sucesora de La bruja (Robert Eggers, 2015), el relato nos sitúa en pleno siglo XIX en una aldea de Macedonia, donde una mujer es secuestra y transformada en una bruja por un espíritu maligno.

Próximamente, la actriz nórdica también aparecerá en la serie Django, que revisitará el clásico spaghetti western de Sergio Corbucci, como ya hiciera estos años Quentin Tarantino. Además, Rapace también ha colaborado en una coproducción española: Assassin Club.

Assassin Club narra los sucesos acaecidos después de que un asesino a sueldo reciba una jugosa oferta para liquidar a siete personas. Una complicada travesía en la que descubrirá que estos a la vez habían sido contratados para ejecutarle. Un proyecto internacional en el que España y Estados Unidos han participado, y que cuenta también con la presencia de estrellas internacionales como Sam Neill, Henry Golding y Daniela Melchior.

Hay que señalar que aunque Rapace se ha criado en Suecia y no controla mucho el español, la actriz es hija del cantaor de flamenco y actor Rogelio Durán. Un hombre al que no conoció hasta los 15 años y que fallecía en 2007. Uno de los motivos detrás de que la actriz haya manifestado en varias ocasiones sus ganas de rodar en España, aunque por el momento no haya sucedido, puesto que Assassin Club era grabada en el extranjero.

Después de toda una vida dedicada al cine, la sueca continúa triunfando en su faceta como intérprete de thrillers, fantasía y ciencia ficción, unos géneros que tantas alegrías están aportando a su carrera y donde brilla como pocas.

