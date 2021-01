'La vampira de Barcelona' y 'Las niñas' dominan las nominaciones de los Premios Gaudí 2021

Los actores Aina Clotet y Sergi López han leído los nombres de los nominados en la 13ª edición de los Premios Gaudí, los galardones de la Acadèmia del Cinema Català, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el 21 de marzo.

La vampira de Barcelona, con 14 nominaciones, y Las niñas, con 13, son los títulos que más presencia tienen en la competición; les sigue por detrás Sentimental con 8 nominaciones.

Estas son las nominaciones de los Premios Gaudí 2021.

Mejor película

La mujer ilegal

La vampira de Barcelona

Las dos noches de ayer

La ofrenda

Mejor película en lengua no catalana

Adú

La boda de Rosa

Las niñas

Sentimental

Mejor dirección

Cesc Gay por Sentimental

Iciar Bollain por La boda de Rosa

Lluís Danés por La vampira de Barcelona

Pilar Palomero por Las niñas

Mejor actriz protagonista

Andrea Fandos por Las niñas

Anna Alarcón por La ofrenda

Candela Peña por La boda de Rosa

Nora Navas por La vampira de Barcelona

Mejor actor protagonista

Àlex Brendemühl por La ofrenda

David Verdaguer por Uno para todos

Javier Cámara por Sentimental

Mario Casas por No matarás

Mejor actriz de reparto

Bruna Cusí por La vampira de Barcelona

Natalia de Molina por Las niñas

Núria Prims por La vampira de Barcelona

Verónica Echegui por La ofrenda

Mejor actor de reparto

Abdel Aziz El Mountassir por La mujer ilegal

Alberto San Juan por Sentimental

Francesc Orella por La vampira de Barcelona

Ernesto Alterio por Te quiero, imbécil

Mejor guion

Cesc Gay por Sentimental

Iciar Bollain & Alicia Luna por La boda de Rosa

Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel

Pilar Palomero por Las niñas

Mejor fotografía

Bet Rourich por Uno para todos

Daniela Cajías por Las niñas

Josep M. Civit por La vampira de Barcelona

Josep M. Civit por Baby

Mejor montaje

Ana Pfaff por La mami

Bernat Aragonès por A Stormy Night

Cristóbal Fernández & Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel

Sofi Escudé por Las niñas

Mejor dirección artística

Anna Pujol por Sentimental

Balter Gallart por No matarás

Lluís Danés por La vampira de Barcelona

Monica Bernuy por Las niñas

Mejor música original

Alfred Tapscott por La vampira de Barcelona

Carlos Naya por Las niñas

Niño de Elche por Niños somos todos

Roque Baños por Adú

Mejor sonido

Albert Gay, Irene Rausell & Yasmina Praderas por Sentimental

Amanda Villavieja, Alejandra Molina & Fernando Novillo por Las niñas

Daniela Fermín, Quique López & Carlos Jiménez por La vampira de Barcelona

Elena Coderch, Laura Tomás & Yasmina Praderas por No matarás

Mejor vestuario

Anna Güell por Sentimental

Arantxa Ezquerro por Las niñas

Mercè Paloma por La vampira de Barcelona

Patricia Monné por Adú

Mejor maquillaje y peluquería

Amparo Sánchez por La boda de Rosa

Carmen Arbues por Las niñas

Laura Pérez & Xavi Valverde por La vampira de Barcelona

Patricia Reyes por No matarás

Mejores efectos visuales

Esther Ballesteros & Luis Tinoco por No matarás

Lluís Rivera, Aleix Torrecillas & Anna Aragonès por La vampira de Barcelona

Lluís Rivera & Alex Villagrasa por Hogar

Raúl Romanillos & Miriam Piquer por Adú

Mejor dirección de producción

David Masllorens y Silvia por La vampira de Barcelona

Ester Velasco por No matarás

Luis Fernández y Ana Parra por Adú

Uriel Wisnia por Las niñas

Mejor película documental

¿Puedes oírme?

La mami

My Mexican Bretzel

The Mystery of the Pink Flamingo

Mejor película para televisión

Èxode

El crèdit

La fossa

La mort de Guillem

Mejor cortometraje

Candela

Forastera

Ni oblit ni perdó

Panteres

Vera

Mejor película europea

Little Joe

Longa noite

Sobre lo infinito

Sorry We Missed You