'Blonde' arrasa en las nominaciones de los Razzie 2023, los premios del peor cine del año

¿Es Blonde una película de culto en ciernes? Cualquiera sabe, pero el discutido biopic de Marilyn Monroe a cargo de Andrew Dominik tiene desde ya muchos números para aspirar a ese título. Ocho, en concreto, porque esas son las nominaciones que ha recibido a los Razzie 2023, la nueva edición de los 'antipremios' que distinguen a los peores filmes de cada año.

Haciéndola candidata a las categorías de peor película, peor director, peor remake o secuela, peor guion, peor pareja interpretativa y, por duplicado, peor actor de reparto (para Xavier Samuel y Evan Williams), Blonde ha entrado en un selecto club al que pertenecen títulos como El resplandor, El precio del poder y La cosa. Filmes ahora considerados clásicos y que fueron nominados a los Razzie en su día junto a un buen número de películas infumables.

Ana de Armas, protagonista de Blonde, se libra de aspirar a una frambuesa dorada. Algo de lo que no puede alardear Jared Leto, que sí aspira a la categoría de peor actor por Morbius. De hecho, la película sobre el vampiro viviente de Marvel es la segunda más nominada Razzie 2023 con cinco candidaturas, entre ellas peor director (Daniel Espinosa), peor película, peor actriz de reparto (Adria Arjona) y peor guion.

Por lo demás, las nominaciones a los Razzie tienen bastonazos para figuras tan bienamadas como Tom Hanks, que cobra por duplicado por el Pinocho de Robert Zemeckis y por Elvis, así como para Sylvester Stallone, Bryce Dallas Howard y un largo etcétera. Nuestra Penélope Cruz también se lleva un recuerdo 'gracias' a Agentes 355.

Aquí va la lista completa de nominaciones.

Peor película

Blonde

Pinocho

Good Mourning

La hija del Rey

Morbius

Peor actor

Colson Baker (Good Mourning)

Pete Davidson (Marmaduke)

Tom Hanks (Pinocho)

Jared Leto (Morbius)

Sylvester Stallone (Samaritan)

Peor actriz

Ryan Kiera Armstrong (Ojos de fuego)

Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Dominion)

Diane Keaton (Con canas y a lo loco)

Kaya Scodelario (La hija del Rey)

Alicia Silverstone (Sharkwater)

Peor remake, plagio o secuela

Blonde

365 Days: This day y The Next 365 Days

Pinocho

Ojos de fuego

Jurassic World: Dominion

Peor actriz de reparto

Adria Arjona (Morbius)

Lorraine Bracco (Pinocho)

Penélope Cruz (Agentes 355)

Fan Bingbing (Agentes 355 y La hija del Rey)

Mira Sorvino (Lamborghini: The Man Behind the Legend)

Peor actor de reparto

Pete Davidson (Good Mourning)

Tom Hanks (Elvis)

Xavier Samuel (Blonde)

Mod Sun (Good Mourning)

Evan Williams (Blonde)

Peor pareja interpretativa

Colson Baker y Mod Sun (Good Mourning)

Los dos personajes reales en la escena de la Casa Blanca (Blonde)

Tom Hanks y su cara llena de látex (y su ridículo acento) (Elvis)

Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres (Blonde)

365 Days: This Day y The Next 365 Days

Peor dirección

Judd Apatow (La burbuja)

Colson Baker y Mod Sun (Good Mourning)

Andrew Dominik (Blonde)

Daniel Espinosa (Morbius)

Robert Zemeckis (Pinocho)

Peor guion

Blonde

Pinocho

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius

