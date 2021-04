Nolan es "tonto" y 'Mank' tiene "demasiadas nominaciones": un votante de los Oscar se confiesa

Como toda liturgia, la temporada de premios en Hollywood trae consigo sus puntos álgidos. Y uno de los más excitantes, sobre todo si a uno le gusta el salseo, es la aparición de esos artículos en los que miembros anónimos de la Academia expresan sus verdaderas opiniones sobre las películas nominadas.

Pues bien: esas confesiones ya nos han llegado, vía IndieWire y recogiendo los pensamientos de un miembro de la rama de Publicistas que también ejerce de productor. Aunque menos cargadas de mala sombra que en otros años, las declaraciones permiten hacerse una idea de cómo funcionan los Oscar en tiempos de pandemia… y de qué películas y cineastas se están ganando miradas de soslayo por parte de los votantes.

Para empezar, este votante lamenta la hipertrofia mediática que, a su juicio, afecta a los Oscar y a los premios en general. "La gente se queja de que todo en los Oscar y las nominaciones se ha vuelto tan promocionado, tan insistente y tan caro", señala. Y, más adelante, añade: "Son cinco meses en los que no se para de hablar de ello. Luego, dos meses más tarde, te olvidas hasta de quién ganó. Y vuelta a empezar".

En términos más concretos, el autor también deplora la dificultad para acceder al portal de la Academia para ver online las películas candidatas. "Ha sido el infierno", señala. "No puedes entrar a no ser que tengas cuenta en Apple o en Roku. No me las he hecho: nunca he usado el portal".

Así pues, este académico se ha atenido al buen y viejo dvd. "Algunos empezaron a llegarme en torno a Acción de Gracias [26 de noviembre]", explica. Y añade que, como le da pereza ver películas en el ordenador, ha pasado olímpicamente de categorías como Mejor documental y Mejor cortometraje: "Solo me he fijado en las categorías mayores", reconoce.

A la hora de hablar de dichas categorías mayores, llega la decepción, porque los chorros de bilis son mucho menos abundantes de lo que uno se espera en esta clase de confesiones a corazón abierto. Pero ojo: que el votante no la emprenda con la mayoría de filmes nominados no quiere decir que todos los títulos se libren de sus pullazos.

La película que peor opinión le merece, para empezar, es Mank. "Es un desastre ambicioso", sentencia sobre la cinta de David Fincher, que llega a esta edición como candidata a 10 categorías. "No entiendo cómo ha conseguido todas esas nominaciones. La película no fluye, no sé lo que [el director] quería hacer con ella", señala, antes de tildar a Gary Oldman (nominado como actor principal) de "cansino".

Asimismo, Christopher Nolan se lleva su propia ración de estopa por ser un tiquismiquis al escoger formatos. "Nunca he visto Tenet: no me enviaron un dvd y ahora está en el portal", señala el votante de los Oscar. Según opina, el director inglés fue "tonto" por no haber enviado su película en disco digital. "La gente no podía ir al cine para verla. Se me olvidó por completo porque nunca me llegó, no estaba en ninguna de las campañas".

Porque, a la hora de ganarse los votos de los académicos, la solicitud y el buen rollo de los estudios a la hora de ponerles las cosas fáciles es crucial. Aunque no declara esto expresamente, el autor del artículo lo reconoce cuando confiesa su buena disposición hacia El padre: "Sony Classics siempre manda su material temprano. Es excelente", señala, con una frase que vale por artículos enteros.

Por lo demás, las confesiones de este miembro de la Academia apuntan a su buena disposición hacia Nomadland y Una joven prometedora: "Tal vez vote por [Emerald] Fennell [como directora] y por Nomadland como mejor película, y así divida las cosas", reconoce.

Chadwick Boseman [La madre del blues] tiene todos los números para llevarse su voto como actor principal, aunque Anthony Hopkins está ahí, ahí, mientras que Carey Mulligan es su opción más probable como actriz protagonista.

El plazo para los votos finales de los Oscar comenzará el 15 de abril y se cerrará cinco días más tarde, con lo que este académico aún tiene tiempo para cambiar sus decisiones (así como para ver algunas películas de esas categorías que tanta pereza le dan). En todo caso, y como todos los años, sus confesiones nos permiten recordar que los votos para los premios de la Academia vienen de fuentes más humanas de lo que quieren hacernos creer.