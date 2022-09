Este fin de semana unas declaraciones recogidas por La Vanguardia desataron los lamentos de una notable fracción de la cinefilia: Woody Allen tanteaba retirarse una vez concluyera su próxima película. Esta sería la número 50 y la rodaría en París, prometiendo una historia similar a Match Point, de tono trágico y oscuro. Teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los últimos años para Allen y su avanzada edad no resultaba muy descabellado: la cancelación del estreno de Día de lluvia en Nueva York en EE.UU. provocó que el director incidiera en su periplo europeo, paralelamente a que Rifkin’s Festival (rodada en San Sebastián) recibiera algunas de las críticas más frías de su nutrida carrera.

En general los últimos trabajos de Allen han tenido reseñas muy pobres, que el cineasta podía paliar centrándose en la escritura. Ahora bien: a pocos días después de que estas intenciones trascendieran, un representante del director de Annie Hall se ha puesto en contacto para matizar sus palabras. Y no, Woody Allen no tiene intención de retirarse. Todo se habría debido a unas palabras sacadas de contexto. “Woody Allen nunca dijo que se fuera a retirar, ni dijo que iba a escribir otra novela. Dijo que estaba pensando en no hacer películas, pues ahora esas películas van directamente o muy rápidamente al streaming y eso no le resulta agradable; él es un gran amante de la experiencia del cine”.

“Actualmente no tiene intención de retirarse y está muy emocionado por estar en París rodando su nueva película, que será la número 50”, informa su representante según Variety. Así que Allen rodará esta próxima película, de la que aún no se han desvelado detalles, y nada le impedirá seguir trabajando tras las cámaras. Igualmente, aunque la escritura no se convierta aún en una prioridad, el cineasta está a punto de publicar una nueva obra tras el éxito editorial que supuso su autobiografía, A propósito de nada. Gravedad cero es una antología de relatos, y será publicada por Alianza en España este 27 de septiembre.

