“No tuve la mejor experiencia con Whedon”: Gal Gadot también ha tomado parte en la investigación de Warner

El estreno de Liga de la Justicia tal y como la ideó Zack Snyder antes de que una pérdida familiar precipitara su salida del rodaje está programado para 2021, pero previamente a él han pasado muchas más cosas en Warner que la reunión del equipo para rodar unos breves reshoots. Snyder fue sustituido entonces por Josh Whedon, dando comienzo aparentemente una serie de encontronazos que desembocaron en Ray Fisher, tres años después del ruinoso estreno de Liga de la Justicia en 2017, acusando al director de un comportamiento poco profesional y abusivo. Acusaciones que pronto se ampliaron a Jon Berg y Geoff Johns, altos cargos de DC.

Las palabras de Fisher terminaron dando pie a una investigación que concluyó recientemente, y a partir de la cual Warner anunció que tomaría “medidas correctivas” para reparar el daño causado. Nadie ha especificado aún qué medidas son esas (mientras que Fisher asegura que aún queda mucho por hacer, se sospecha que este proceso habría precipitado la salida de Whedon de The Nevers, futura serie de HBO Max), y Gal Gadot, intérprete de Wonder Woman en el film, tampoco tiene idea de a qué aluden. “Sé que han hecho una investigación exhaustiva solo en base al tiempo que he pasado con ellos. No sé qué medidas se tomarán para arreglarlo, pero siento curiosidad por ver en qué desemboca todo”, ha declarado para medios como Variety.

Gadot, al parecer, fue uno de los miembros del equipo llamados a prestar testimonio durante la investigación, y se ha mostrado muy discreta en torno a su colaboración dentro de la misma. También, uniéndose a Jason Momoa (que al poco de los alegatos de Fisher declaró que esta situación “tenía que acabar”), ha mostrado su apoyo al intérprete de Cyborg, al tiempo que daba a entender que ella también tuvo conflictos con Whedon, pero los resolvió de otra forma. “Me alegro de que Ray se haya atrevido a decir su verdad”, asegura la actriz, que hoy 18 de diciembre estrena Wonder Woman 1984 en España y el 24 este mismo título verá la luz dentro de EE.UU. tanto en salas como en HBO Max.

“No estuve ahí con los chicos cuando rodaron con Joss Whedon”, proseguía Gadot. “Yo tuve mi propia experiencia con él y no fue la mejor, pero me ocupé de ello y cuando ocurrió lo llevé a la gente de arriba para que se ocuparan de ello. Aún así, me hace feliz que Ray haya seguido adelante con esto”. Los problemas de Gadot con el director de Los Vengadores se habrían solucionado en privado, al contrario de lo que pasó con Fisher y de otros miembros del rodaje cuya identidad no ha trascendido, pero que habrían llegado a aguantar un trato intolerable y “conversaciones racistas”. Lleve a lo que lleve todo esto, el plan es que la Liga de la Justicia de Zack Snyder pueda poner un triunfal punto y final a uno de los episodios más controvertidos de la entente Warner/DC.