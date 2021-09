"No sabía cómo se llamaba mi personaje": Jessica Chastain habla del desastre de 'X-Men: Fénix Oscura'

Hay actores que se oponen al cine de superhéroes por cuestión de principios. Otros no quieren volver al género porque guardan un mal recuerdo. Y luego está Jessica Chastain: tras sus declaraciones sobre X-Men: Fénix Oscura en el podcast Happy Sad Confused (vía The Playlist) entendemos que la actriz no quiera volver a tocar los uniformes coloristas ni con telequinesis.

"¿Tenemos que hablar de esto?" ha sido la reacción de Chastain ante las preguntas sobre la película de Simon Kinberg, que se saldó con un tremendo fracaso de crítica y público. "Oscar Isaac y yo hemos hablado, vaya que sí", añade, recordando que su compañero de estudios también tuvo su ración de padeceres mutantes en X-Men: Apocalipsis.

"Creo que, en un momento dado, compraron el estudio", recuerda Chastain. La actriz alude a la fusión de Fox y Disney, que situó al proyecto de Fénix Oscura en tierra de nadie, y proporciona un interesante ejemplo de hasta dónde llegó el caos: "Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba mi personaje antes de ver la película. ¿Qué está pasando aquí?".

Pese a esto, Jessica Chastain pone un punto conciliador a sus recuerdos. "Fue una experiencia interesante. Simon Kinberg, el director, es un ser humano increíble, y he vuelto a trabajar con él en 355. Le quiero mucho".

Ahora bien: después de haber pasado por ese rodaje, la actriz tiene muy claro cuál sería su futura relación con el género de superhéroes, en caso de que sus caminos volvieran a cruzarse. "Que me den una supervillana: no quiero ser superheroína porque, si eres una superheroína, tienes que hacer 10 películas. No quiero firmar un contrato de 10 años".