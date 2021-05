“No puedes definir 32 putos países con una sola palabra”: Lin-Manuel Miranda contra el uso del término ‘latino’

Cada cierto tiempo, dentro de EE.UU. resurge el debate en torno a cuál debería ser la nominación de un colectivo enormemente presente en la demografía del país. El término “latino” se emplea para describir a todos aquellas personas de habla hispana, aunque en los últimos tiempos la voluntad de no excluir las marcas de género ha logrado que “latinx” vaya ganando adeptos. No es exactamente el caso de Lin-Manuel Miranda, puesto que para empezar este artista cree que intentar conciliar tantas identidades dentro de una sola etiqueta está abocado al fracaso.

Miranda es hijo de puertorriqueños y en la última década ha pasado a ser una personalidad clave de la cultura pop, sobre todo en tanto a su identidad latina y a cómo esta permea su obra. El músico triunfó con In the Heights, musical centrado en un barrio neoyorquino de población inmigrante (Washington Heights), y más tarde en Hamilton probó a releer la génesis de EE.UU. a través de intérpretes racializados. Mientras Miranda ha sido atraído al seno de Disney y prestado su firma a la música de films como Vaiana (a la que hay que sumar las futuras bandas sonoras de Vivo o Encanto, también para la Casa del Ratón), nunca ha dudado en opinar dentro del debate sobre la palabra “latino”.

Entrevistado por IndieWire, esto es lo último que ha comentado. “Lo que encuentras son los límites de querer definir 32 putos países distintos con una sola palabra. Literalmente, ninguna palabra va a contentar a todo el mundo”. Miranda es de la opinión, en efecto, que esta etiqueta se antoja insuficiente. “Cuando estaba en el instituto, todas las semanas, el club latino debatía sobre ‘latino’ frente a ‘hispano’. Ahora ‘hispano’ está en desuso y solo se discuten sobre variaciones de la palabra”.

¿A qué variaciones se refiere? A aquellas que, como comentamos, se adscriben al género, y que han alumbrado tanto “latinx” como “latiné”. A Miranda le agrada esta última: “'Latiné' es genial porque es de creación latina. Y me parece bien. Los uso indistintamente porque creo que el pastel aún se está enfriando y nunca será perfecto; trata de capturar demasiadas cosas”. El artista vuelve a estar en boca de todos estos días a cuenta del futuro estreno de En un barrio de Nueva York, que adapta precisamente In the Heights y que, cosa curiosa, no está dirigido por una persona latina.

En vez de esto tenemos a John M. Chu, director de Crazy Rich Asians con ascendencia china. Esto, para Miranda, no es ningún impedimento a la hora de abordar la historia. “Creció en un negocio familiar de primera generación de inmigrantes. Todos crecemos escuchando la loca historia de cómo nuestros padres se establecieron en este país y luego nos preguntamos cómo honrar eso. John lo sabe bien. Y entiende el material como si fuera un inmigrante latino de primera generación”.

En un barrio de Nueva York, luego de varios retrasos producto de la pandemia, inaugurará en las próximas semanas el Festival de Tribeca, precisamente en Nueva York. A los cines de España llega el 18 de junio.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.