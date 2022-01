No podremos dejar de mirar: Adam McKay producirá una película sobre el asalto al Capitolio

El 6 de enero de 2021 la democracia de EE.UU. pendió de un hilo, cuando un grupo de simpatizantes de Donald Trump asaltó el Capitolio en protesta por el supuesto fraude electoral que le había dado la victoria a Joe Biden. Fueron horas funestas donde la amenaza del golpe de estado era perceptible: horas que han dejado una huella profunda en la memoria estadounidense que inevitablemente iba a ser explotada por el audiovisual. Hace pocos días HBO Max estrenaba un documental sobre lo ocurrido, Cuatro horas en el capitolio, y ahora ya se están moviendo las piezas para la realización de una película con la participación de alguien que sabe un par de cosas sobre la locura de sus compatriotas.

Estos días Adam McKay disfruta del triunfo sin paliativos de No mires arriba, su sátira política financiada por Netflix que ha impulsado todo un debate en torno a los medios y al cambio climático, pero el firmante de Hermanos por pelotas no ha dejado de trabajar ni por un segundo. Además de producir Succession y otra inminente serie de HBO (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), McKay confirmó hace poco que volvería a trabajar con Jennifer Lawrence tras No mires arriba en Bad Blood, dedicada al auge y caída de la empresaria de Silicon Valley Elizabeth Holmes. Proyectos a los que hay que unir ahora J6 (por ‘January 6’, la fecha del asalto), que McKay va a encargarse de producir.

Según recoge Deadline, el máximo impulsor de J6 es Billy Ray. Este cineasta ya debutó en 2003 con un thriller basado en hechos reales (El precio de la verdad, con Hayden Christensen como el periodista Stephen Glass), haciendo lo propio dos años después con El espía (centrada en las intrigas del FBI). Más allá de dirigir a posteriori un olvidable remake de El secreto de sus ojos (El secreto de una obsesión), Ray obtuvo bastantes aplausos en 2020 por la miniserie La ley de Comey, centrada en el enfrentamiento entre Trump (Brendan Gleeson) y el exidirector del FBI James Comey (Jeff Daniels).

Precisamente Comey es el autor del libro en el que se basa parcialmente J6, A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership. Ray está fascinado con la historia, de ahí que ya haya terminado el guion y busque cómo financiarlo. Cuenta con la ayuda del productor Cullen Hoback, y sobre todo cuenta con McKay y su sello Hyperobject Industries. “Billy ha escrito un guion que no solo es desgarrador y aterrador, sino que seguramente se convertirá en el documento cinematográfico definitivo sobre ese día angustioso”, ha declarado el autor de Pasado de vueltas.

Además de sus trabajos como director, Rey es responsable del guion de Capitán Phillips y coescribió Richard Jewell. Vaya, que no parece haber nadie más idóneo para poner en imágenes un suceso cuyas consecuencias en la sociedad estadounidense aún distamos de haber asimilado.

