La verdad es que, dada la ola de nostalgia ochentera que no cesa, uno tiene razones para estar escamado ante Paper Girls. Desde la música (Age of Consent, de New Order, al comienzo del primer capítulo) al elenco adolescente, pasando por la ambientación de época y la adscripción al género fantástico, todo en el show plantea una pregunta incómoda: ¿se trata de un intento por parte de Prime Video de chuparle rueda a esa serie en la que todos estamos pensando?

Pues más bien no: Paper Girls no es Stranger Things, ni falta que le hace. Para empezar, porque sus heroínas debutaron en cómic en 2015, un año antes de que Once y compañía llegasen a Netflix. Para seguir, porque en el mundo de Erin (Riley Lai Nelet, la novata), Mac (Sofia Rosinsky, la chunga), KJ (Fina Strazza, la pija) y Tiffany (Camryn Jones, la maquinitas) brilla por su ausencia la inocua idealización de los hermanos Duffer.

¿Eres de los que piensan que Stranger Things solo cubre los aspectos más entrañables de la década en cuestión, con sus partidas de Dungeons & Dragons, sus colores flúor y sus estrenos de películas PG-13? Entonces estás de enhorabuena, porque Paper Girls presenta una visión de los 80 que dista mucho de ser nostálgica o complaciente.

Las calles de 1988 que estas cuatro repartidoras de periódicos recorren cada madrugada están lo bastante llenas de sexismo, racismo, homofobia, familias rotas, precariedad y paranoias de la Guerra Fría como para que un apocalipsis a base de paradojas temporales (en pleno Halloween, para colmo) parezca una mejora, por muy traumático que resulte.

Claro que, antes de declarar esto, lo mismo tendríamos que pensárnoslo un poco. Porque Paper Girls es una creación del guionista Brian K. Vaughan. Y eso garantiza que los traumas van a doler mucho.

Nacido en Cleveland, al igual que sus heroínas, Vaughan es una figura respetadísima en el panorama de los tebeos, como prueban sus 14 premios Eisner. Dibujada por Cliff Chiang, Paper Girls es una de las obras más queridas de su carrera, pero ni mucho menos la única destacable. Y su adaptación tampoco es el contacto más estrecho del escritor con la TV o el streaming.

Las protagonistas de 'Paper Girls', en versión cómic. Image Comics

La reputación de Vaughan, labrada primero en Marvel y DC y después en editoriales indie como Image (hogar de sus repartidoras de periódicos-barra-viajeras del tiempo), llevó a Damon Lindelof a suplicarle que entrara en el equipo de Perdidos, serie donde trabajó como guionista y productor entre 2007 y 2009.

Tras abandonar la Isla, el escritor adaptó una novela de Stephen King en La cúpula (2013-2014) y supervisó Runaways (2017-2019, basada en su cómic Marvel) antes de ver en 2021 cómo FX le daba el hachazo a Y: El último hombre, adaptación de su ácida y aclamadísima distopía sexual, tras una única temporada.

Ahora, Paper Girls podría otorgarle a Brian K. Vaughan la fama que se merece en el ámbito televisivo. O no, cosa que a él mismo no parece importarle mucho: el guionista está más ocupado con su 'space opera' Saga, uno de los mejores tebeos que pueden leerse en este mundo… el cual, promete su autor, jamás tendrá una adaptación audiovisual.

