“No me gusta la pinta que tengo”: William Shatner nunca ha visto un episodio de ‘Star Trek’

Durante cerca de medio siglo, el capitán James Tiberius Kirk ha tenido el rostro de William Shatner en la memoria del fandom de Star Trek. Es decir, otros actores se han puesto en la piel del dirigente de la Enterprise, pero Shatner fue quien lo interpretó en primer lugar dentro de la serie original de Gene Roddenberry (esa que se extendió de 1966 a 1969), y Shatner ha visto desde entonces su carrera vinculada inevitablemente a la exitosa franquicia. De ahí que sorprenda tanto que, según comentaba recientemente a People Magazine, nunca le haya dado por ver un solo episodio. Y apenas alguna película.

“Nunca he visto Star Trek. Hay muchos episodios y películas que no conozco”, admitía el intérprete canadiense. Señaló una excepción previsible, la película de 1989 Star Trek V: la última frontera, pues en esta ejercía de director. “Dirigí una de las películas y esa sí la tuve que ver, pero la experiencia fue dolorosa porque no me gusta la pinta que tengo y lo que hago”. Pese a este rechazo a contemplarse en pantalla, Shatner nunca se ha distanciado del fenómeno (fue, de hecho, uno de los que aplaudieron la idea de una Star Trek calificada R que trajo Quentin Tarantino bajo el brazo), y durante esta misma entrevista ahonda en la importancia que sigue teniendo la serie hoy día.

“Estamos al borde de la extinción”, declara. “Nos estamos envenenando hasta quedarnos sin vida. La Tierra sobrevivirá mientras este pequeño cáncer, la humanidad, morirá del mismo modo que un cuerpo elimina sus gérmenes. La Madre Tierra se deshará de nosotros porque somos una plaga, pero no tenemos por qué serlo; podemos vivir el resto de nuestras vidas con mayor ecuanimidad”. El actor relaciona entonces esta soflama apocalíptica con el mensaje que promulgaba la serie de Roddenberry.

“El hecho de que Star Trek se ambiente dentro de 400 años es una especie de promesa de que si lo hacemos mejor tus hijos y tus nietos seguirán viviendo, y viviendo unas circunstancias bastante decentes. Star Trek dice que existiremos dentro de 400 años así que hay esperanza, y eso lo capta el público. Ese es el mensaje de Star Trek y por eso creo que Star Trek es tan popular”, concluye Shatner. Es tan inspirador, de hecho, que la franquicia no ha dejado de alumbrar nuevas entregas en los últimos años, destacando un ambicioso plan de CBS que contempla multitud de series y una nueva película de la que supimos recientemente, con la vinculación de J.J. Abrams.