No es la primera vez que Will Smith golpea primero: ya abofeteó a un periodista que intentó besarlo

Un bofetón. Un bofetón ha bastado para acabar con la buena imagen que Will Smith llevaba construyendo a lo largo de los años, más aún en nuestro país a través de sus visitas al plató de El Hormiguero. Toda esa fachada de tipo perfecto y bonachón se esfumó con el guantazo que le propinó a Chris Rock en mitad de la gala de los Oscar 2022. Y mientras la gente se cuestiona si era merecido o no, si era un montaje o incluso si se le debería retirar el Oscar ganado por semejante acto, un episodio anterior ha salido a la luz como gran antecedente.

Y es que aunque pueda parecer que hasta el momento Will Smith no había dado señales de violencia alguna, lo cierto es que no era la primera vez que hacía algo de este tipo. Para encontrar la última vez que a Will Smith se le cruzaron los cables hay que remontarse mayo de 2012, es decir, casi diez años antes de los Oscar.

En aquel momento Will Smith se encontraba promocionando su última película, Men in Black 3, la cual protagonizaba junto a Tommy Lee Jones (su compañero en las anteriores entregas) y Josh Brolin, que daba vida a la versión joven del personaje de Jones, el agente K. El caso es que Smith estaba en la premiere de la película en Moscú cuando fue abordado por un periodista algo pegajoso.

Smith contestaba amablemente a las preguntas de la alfombra roja hasta que este periodista le pidió un abrazo y, al ver que el actor accedía, se sobrepasó e intentó darle un beso en la boca. Fue en ese momento cuando Will Smith reaccionó de mala manera, deshaciéndose del periodista e inmediatamente soltándole un guantazo con su mano izquierda diciendo "Vamos hombre, ¿cuál es tu maldito problema?"

Al ser preguntado posteriormente por el encontronazo, Smith lo aclaró de la siguiente manera: "Lo siento, trató de besarme en la boca. Tiene suerte de que no le di un puñetazo”, afirmaba para, entre risas, decir que quizás no debería haber comentado eso, intentando quitarle hierro al asunto.

Si en los Oscar el agredido fue el actor y humorista Chris Rock, en este caso se trataba de Vitalii Sediuk, otro humorista y en aquel momento reportero de medios ucraniano. Sediuk se ha ido haciendo famoso con los años por ser el acosador de las celebrities, capaz de hacer enfadar a Will Smith pero también de atacar a Brad Pitt. Y fue la víctima de la ira de Smith antes de que este explotase con los comentarios de Rock, que al parecer ya venían desde hace tiempo.

