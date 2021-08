"No es el momento": la Asociación de Mujeres Cineastas en contra del premio a Johnny Depp en San Sebastián

De ser uno de los actores más deseados y más taquilleros al descenso a los infiernos. Johnny Depp vivió sus momentos más dulces a las órdenes de Tim Burton o interpretando al pirata Jack Sparrow de la saga Piratas del Caribe, pero no impidió que películas en las que era la gran estrella, como Mortdecai de 2015 o la superproducción El llanero solitario de 2013 fueran un desastre en la taquilla. Lo peor llegaría con la demanda de malos tratos de su ex, Amber Heard, acusando al actor de violencia doméstica en mayo de 2016. Además originó un duro artículo del periódico británico The Sun tildándole de "maltratador de esposas".

Así las cosas era de esperar que el anuncio de uno de los premios Donostia, que reconocen toda a una carrera, de esta edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a Johnny Depp iba a traer cola.

La primera reacción oficial ha sido por parte de Cristina Andreu, presidente de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que en declaraciones que recoge Associated Press aseguró estar "muy sorprendida" por esta decisión, anunciada el lunes. También añadió que esto “habla muy mal del Festival y de su dirección, trasmite a la ciudadanía un mensaje terrible :‘No importa que seas un maltratador si eres buen actor’”.

La CIMA, que mantiene estrechas relaciones con el festival, está “estudiando qué medidas tomar”, según se asegura en la misma información.

Cristina Andreu ha ratificado en declaraciones a la agencia EFE sus palabras, teniendo en cuenta que Depp está todavía inmerso en una batalla judicial: “Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ella (su exesposa y denunciante, la también actriz Amber Heard) había mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido".

Depp a su vez había presentado una querella por difamación contra el grupo News Group Newspaper, propietario del periódico The Sun. Un juicio por libelo que perdió cuando un juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó, el pasado noviembre, que lo escrito en el artículo era "substancialmente cierto".

El célebre actor ha visitado el certamen donostiarra en dos ocasiones. La primera fue en 1998 para presentar, junto al director Terry Gilliam, Miedo y asco en Las Vegas. La segunda en la pasada edición, como uno de los productores del documental Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, el cantante irlandés de Los Pogues.

La entrega del premio Donostia está prevista para el miércoles 22 de septiembre, pero antes también estará en el festival de Karlovy Vary para recoger otro galardón a finales de este mes de agosto.