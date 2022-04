“No es culpa de nadie”: Elisabeth Moss sobre su salida de ‘El poder del perro’

El matrimonio que en El poder del perro vimos interpretado por Kirsten Dunst y Jesse Plemons (también casados en la vida real), originalmente iba a contar con rostros distintos. Al inicio del desarrollo de esta adaptación de Thomas Savage, la neozelandesa Jane Campion había pensado en Elisabeth Moss y Paul Dano, quienes sin duda le habrían dado un toque distinto a George Burbank y Rose Gordon. Pero Dano se acabó cayendo, y lo mismo ocurrió con Elisabeth Moss a cuenta de sus compromisos con la cuarta temporada de El cuento de la criada, donde además iba a hacer su debut tras las cámaras. Moss cree que saltar a la dirección ha sido “lo más satisfactorio creativamente que ha hecho”.

“Lo que quería era dirigir, porque estoy muy familiarizada con la serie y quería dar un paso más. Sentí que podía hacerlo y al final me encantó”, revela a IndieWire. Sin embargo, el papel de Rose le dio una nominación al Oscar a Mejor actriz de reparto a Dunst mientras El poder del perro se convertía en la frontrunner de la carrera de premios (con presencia en 12 categorías y la victoria final para Campion a Mejor dirección). Teniendo en cuenta este triunfo, es inevitable preguntarse cómo se siente Moss tras apartarse del proyecto. Y un poco de pena sí que le da, claro. Sobre todo porque ella y Campion no son desconocidas: ya han trabajado juntas en dos temporadas de Top of the Lake.

“Realmente quería hacerlo y Jane y yo hablamos de ello durante un par de años. Pero ella y yo hemos sido muy amables mutuamente en este proceso, sabiendo que a veces estas cosas no funcionan, y la verdad que no es culpa de nadie”, recuerda la actriz de El hombre invisible. Además, está muy contenta por lo que ha hecho Dunst con el personaje. “Me alegró que Kirsten lo hiciera porque la respeto mucho como actriz. Creo que si ese papel hubiera ido a parar a alguien que no me gustara, sí me habría desagradado (...) “Y obviamente es una película muy bonita. Al final estoy contenta de que todo haya ocurrido como ha ocurrido, pero mi único deseo desesperado es volver a trabajar con Jane”.

¿Quizá en una tercera temporada de Top of the Lake, donde Moss interpreta a la detective Robin Griffin? Pues no es algo que la actriz no se haya planteado. “Le he dicho muchas veces ‘solo dímelo, dime en qué país estarás, y ahí me presentaré’”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.