Ninguna película de 2021 tuvo suficiente representación LGTBIQ+, según la Asociación de Gays y Lesbianas contra la Difamación

La Asociación de Gays y Lesbianas contra la Difamación, agrupada con las siglas GLAAD, estudia anualmente la representación LGTBIQ+ que muestran las producciones de Hollywood. Su trabajo es un índice valioso de cómo este aspecto va progresando (o no) en la filmografía de los grandes estudios, y de ahí que las conclusiones sobre lo que dio de sí el cine de 2021 sean muy pertinentes. GLAAD, fundada en 1985 por Vito Russo, realiza sus investigaciones a año visto, por lo que sus últimos resultados no contemplan lo ocurrido en 2022. Algo que, si hablamos de un estudio como Disney, llamará bastante la atención por dos motivos principales: uno es el reciente estreno de Mundo extraño (con el primer personaje abiertamente gay de la división animada), y otro la polémica Don’t Say Gay, que hizo caer la sombra de la homofobia sobre el estudio.

Tampoco ha entrado a valorarse un film tan comentado como Bros, pero centrándonos en el informe relativo a 2021 publicado este 15 de diciembre se llega a una conclusión básica: la representación LGTBIQ+ en Hollywood sigue sin ser suficiente. GLAAD, que por cierto cuenta en España con una asociación similar en España llamada ODA (Observatorio de la Diversidad en Medios Audiovisuales), ha deducido tras su baremo que la diversidad de las grandes compañías de Hollywood deja bastante que desear. De las 77 películas estudiadas de 2021, 16 contaban con personajes explícitamente LGTBIQ+ (un 20.8%), lo que en términos comparativos supone un aumento frente a los 10 de 44 films estudiados en 2020, a la vez que una disminución en un 1.9% del 22.7% de 2019.

19 de los 28 personajes contabilizados eran hombres, 9 mujeres y ninguno no binario, aunque GLAAD destaca la aparición rompedora de Anybodys (a cargo de hecho del intérprete no binarie Iris Menas), como personaje trans en el remake de West Side Story: la primera vez que aparece alguien trans dentro de un gran estudio en cinco años. La gran mayoría (un 61%) de los personajes escrutados eran blancos, con un 18% de personajes negros, un 7% latinos, un 7% asiáticos, un 4% multirraciales y un 4% procedentes de Oriente Medio. GLAAD añade que ningún personaje queer tenía discapacidad.

Major por major

“Tras una década realizando este estudio, hemos visto un crecimiento exponencial en la representación LGBTQ. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer en Hollywood”, ha declarado Megan Townsend, directora de la investigación de GLAAD. “Hay muchas partes de nuestra comunidad (personas bisexuales+, personas con VIH, personajes LGBTQ con discapacidades y personas trans, por nombrar algunas) que aún no se han visto plenamente reflejadas en la gran pantalla. De cara a los próximos 10 años, estas historias deben convertirse en una prioridad si los estudios quieren que las generaciones más jóvenes y diversas sigan apoyando y participando en su narrativa”.

Una de las partes más interesantes del estudio es la relativa a las majors: GLAAD distingue en todas estas películas quiénes han sido los productores, estableciendo comparativas entre los distintos estudios de Hollywood. En ese sentido Lionsgate y Paramount no estrenaron ninguna película con personajes LGTBIQ+ en 2021. Frente a ellos Sony y Warner estrenaron dos: Un diario para Jordan y Nuestras damas en el caso de Sony, y En un barrio de Nueva York y Reminiscencia en el caso de Warner. Universal supera a ambas majors con tres películas: Candyman, Querido Evan Hansen y Halloween Kills, mientras que United Artists las supera a su vez con cuatro: Licorice Pizza, Sin tiempo para morir, La casa Gucci y Respect. Disney supera a todas con cinco.

Habrá ayudado, claro, la cantidad de sellos y filiales que tiene en nómina: son Eternals, Jungle Cruise, Free Guy, The King’s Man y West Side Story. Desde GLAAD (y sin abordar por los motivos ya citados la polémica Don’t Say Gay) reconocen una mejora en la Casa del Ratón: “En comparación a otros estudios analizados en este informe, Walt Disney Studios tiene históricamente una reputación particularmente pobre en torno a la inclusión LGBTQ”. El informe ha abordado, por otra parte, los sellos de menor presupuesto y más enfocados a lo indie que responden ante las majors citadas. Son Focus Features, Roadside Attractions, Sony Pictures Classics y Searchlight Pictures, que resultan tener 7 de 36 estrenos con representación.

GLAAD no se limita a contabilizar estas presencias, sino que también las valora en función al realismo, la empatía y la distancia frente a los estereotipos. En ese sentido Disney, Sony, Universal y United Artists han obtenido un “insuficiente”, Warner un “deficiente”, y Paramount y Lionsgate un “suspenso”. Por último, en lo relativo al cine de menor presupuesto GLAAD ha elogiado la representación mostrada por dos títulos distribuidos por Sony Pictures Classics: la mexicana I Carry You With Me y nuestra Madres paralelas de Pedro Almodóvar. Puedes consultar aquí el informe completo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.