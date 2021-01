Nicole Kidman sustituye a Cate Blanchett en el biopic de Lucille Ball

Por muy buena pinta que tengan, algunos proyectos cinematográficos se atascan y no tardan en caer en el olvido. Afortunadamente, a veces vuelven a resurgir un poco de tiempo después. Es lo que ha sucedido con el biopic sobre la legendaria actriz Lucille Ball que Aaron Sorkin empezó a preparar en 2015 y ahora se ha reactivado con Nicole Kidman en el papel protagonista; sustituye así a Cate Blanchett, que es a quien se vinculó al rol cuando Amazon Studios se hizo con el proyecto en 2017.

La incorporación de Nicole Kidman para interpretar a la estrella de Te quiero, Lucy no es el único cambio de relevancia en el filme, de título Being the Ricardos. En un principio, Sorkin se iba a mantener solamente como guionista, pero al final ha decidido encargarse también de la dirección. Será su tercera película como director, después de Molly's Game (2017) y El juicio de los 7 de Chicago (2020).

Además, Deadlineapunta que Javier Bardem encarnará el papel de Desi Arnaz, actor y músico cubano que fue el primer marido de Lucille Ball, así como su compañero en la serie. Te quiero, Lucy representaba una versión ficticia de su matrimonio, donde ambos interpretaban a la pareja formada por Lucy y Ricky Ricardo.

La serie, emitida entre 1951 y 1957 –el matrimonio de Ball y Arnaz se desintegraría en 1960–, fue pionera al rodarse en estudio delante de público en directo; práctica que se convertiría en un elemento habitual de las sitcom durante décadas. Su arrollador éxito de audiencia llevó a Lucille Ball a convertirse en una de las actrices más famosas y queridas de los años 50.

Se dice que Sorkin ha seguido en Being the Ricardos la senda de su guion para Steve Jobs, donde escapaba de la estructura del biopic convencional. En este caso, un veterano animal televisivo como el creador de Sports Night, Studio 60 o The Newsroom ha optado por centrar la acción del filme en una típica semana de creación de un episodio de Te quiero, Lucy, desde la lectura de guion hasta el rodaje delante de público.