Nicolas Cage señala a Elon Musk como responsable de la ruina de su estudio de cine

Elon Musk es noticia estos días por haberse convertido en el hombre más rico del mundo, según la habitual lista elaborada por Forbes. Al director general de SpaceX y Tesla Motors (entre otra serie de cargos en diferentes empresas) no hay quien le tosa y es habitual ver cómo su ambición desmedida continúa in crescendo. Algo que habría chocado directamente con personalidades como Nicolas Cage.

El actor, director y productor estadounidense acudía al Jimmy Kimmel Live! para promocionar The Unbearable Weight of Massive Talent, el filme que protagoniza junto a Pedro Pascal y Paco León. Una oportunidad de oro para hablar del sueño truncado de montar su propio estudio en Las Vegas... ¡por culpa de Elon Musk!

"Intenté construir un estudio de cine allí, y luego Elon Musk llegó y todo el dinero que obtuve para el estudio- había conseguido 80 millones de dólares- lo pusieron en la cooperación con Tesla. Lo que luego, irónicamente, drenó toda el agua de la ciudad", señalaba jocosamente Cage.

La relación del actor con Las Vegas viene de lejos, puesto que Cage vive en la ciudad desde hace 17 años. De hecho, dos de sus películas más célebres están ambientadas en la ciudad de los casinos: Leaving Las Vegas (Mike Figgis, 1995) y Luna de miel para tres / Honeymoon in Vegas (Andrew Bergman, 1992). "Las Vegas ha sido realmente buena conmigo. Es uno los lugares más singulares del mundo".

Cage se encuentra en uno de los mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Mientras espera a un nuevo hijo junto a Riko Shibata (el tercero del norteamericano), el intérprete del clan de los Coppola estrena estos meses Pig y The Unbearable Weight of Massive Talent. Dos filmes que anteceden a proyectos tan locos como su Drácula para Chris McKay (en Renfield) y los esperadísimos títulos The Retirement Plan, The Old Way y Butcher's Crossing.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.