Las respuestas más llamativas de Nicolas Cage a las preguntas de sus fans en Reddit

Pocas estrellas resultan más excéntricas (de la forma más atrayente posible) que Nicolas Cage. El Coppola que tomó prestado su apellido artístico de un superhéroe de Marvel (Luke Cage) colecciona fósiles, se ha comprado una tumba con forma de pirámide y una casa embrujada, y su particular zoo de mascotas exóticas ha contado con un tiburón, un pulpo, un cocodrilo y dos cobras reales albinas.

En plena promoción de su nueva película, Renfield, en la que se pone los colmillos del mismísimo Drácula, el actor se ha sometido a las preguntas de sus fans en Reddit, algo que nos ha permitido conocer mejor sus gustos. Como por ejemplo, cuál de sus actuaciones menos conocidas recomendaría. La respuesta ha sido el cameo "que duró un minuto" en Never on Tuesday (1989).

Cage ha explicado que aceptó participar en el filme sin cobrar con la condición de que le dieran total liberad creativa para jugar con su personaje. "No recomiendo toda la película, pero fue un trabajo que hice, por el que no me pagaron, pero el acuerdo era que si lo hacia, me darían lo que quisiera", ha explicado: "Fue un experimento vanguardista y di vida a un personaje que tenía una nariz larga y puntiaguda".

"Tenía este concepto de este tío de nariz larga que tenía problemas para conocer chicas, por lo que su padre le compraba un Ferrari Testarossa para ayudarle con eso", ha contado: "Aparecí en el set con una prótesis de nariz y una voz muy alta, conduciendo un Ferrari Testarossa y fue muy frustrante para el resto de actores".

Drácula, DC y Keanu Reeves

Cage también se ha referido a su 'Dráculas' de referencia. "Aunque Béla Lugosi tuvo un gran impacto en el personaje, no fue mi Drácula. Mi Drácula fue Christopher Lee y las películas de terror de Hammer", ha asegurado, afirmando que le gustaba "el peligro y la animalidad" que Lee le dio al personaje. Sin embargo, asegura que su vampiro cinematográfico favorito es el Nosferatu de Max Schreck y, si tuviera que quedarse con un monstruo de Universal, prefiere a Frankenstein y al Hombre Lobo.

Drácula no es el único no muerto al que el actor ha dado vida, ya que también se medió en la piel del Motorista Fantasma. ¿Algún otro muerto viviente al que le gustaría interpretar? "¡Sí! Jim Corrigan, the Spectre, un viejo personaje de DC Comics", ha respondido Cage, fan confeso de los tebeos: "Sería un personaje divertido. Pero es difícil porque es invencible, no tiene debilidades. Necesitas personajes que tengan una kryptonita, que tengan fallos, y él es invencible".

En cuanto al personaje que ha supuesto un reto para él, Cage menciona uno de sus proyectos más recientes, El insoportable peso de un talento descomunal (2022), en el que se daba vida a sí mismo: "Ningún músculo en mi cuerpo me dice que haga de mí mismo en una película y quería que cogieran a otro actor".

Los fans también han querido saber cuál es la película protagonizada por Keanu Reeves que más le entusiasma. "Me gustan sus primeras producciones", ha contado, mencionando Las alucinantes aventuras de Bill y Ted (1989): "Estaba genial en esa película". ¿Y una película del cine mudo predilecta? El gabinete del doctor Caligari (1920). "No sabes dónde estás, como Los Ángeles después de media noche", ha afirmado.

Y, como curiosidad, Cage ha desvelado su sopa preferida. "Pasta e fagioli. Es una buena combinación de proteínas y carbohidratos. Te hace tener energía", ha explicado. Después de este interrogatorio, poco más queda por preguntar al actor, aunque él siempre tiene la capacidad de sorprendernos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.