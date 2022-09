Nicolas Cage, al frente de una comedia producida por Ari Aster y A24

Es un momento dulce para la carrera de Nicolas Cage. Más allá de que su fenómeno fan haya desembocado en El insoportable peso del talento descomunal (una metacomedia donde Cage se interpreta a sí mismo), el actor ha ido eligiendo sus proyectos con creciente tacto aupado por una reivindicación de su figura, que culminó este año gracias a Pig y a unas exultantes críticas que le hicieron colocarse en el camino del Oscar. En el futuro se vislumbra Renfield, donde Cage interpretaría nada menos que al Conde Drácula, y ahora Deadline se hace eco de un nuevo film muy prometedor, dispuesto a sacar partido de su vis cómica.

Se trata de Dream Scenario, y por ahora lo único que ha trascendido del argumento es que se trata de una comedia. El atractivo del proyecto se encuentra, por tanto, en quienes están embarcados en él. Más allá de Cage, que ha confirmado papel protagónico, Dream Scenario está financiada por A24, productora indie que lleva ya varios años en la brecha y que este 2022 está brillando con luz propia, gracias al inesperado taquillazo de Todo a la vez en todas partes. Lo curioso de Dream Scenario es que, además, está producida por una figura básica en el fenómeno A24, como es el director Ari Aster. Sí, el de Hereditary y Midsommar.

Estos días Aster se encuentra embarcado en una nueva película con A24, Disappointment Blvd., que protagoniza Joaquin Phoenix y que ha experimentado algunos contratiempos en torno a las disputas de Aster con el estudio por la duración. Parece que este conflicto se ha resuelto, y que Aster puede trabajar sin problemas con ellos para llevar al cine lo que sería el segundo largometraje del noruego Kristoffer Borgli. Tal es el nombre del director de Dream Scenario, quien luego de rodar varios cortos estrenó su debut en la sección Un Certain Regard durante la última edición del Festival de Cannes, titulado Sick of Myself y suponiendo una comedia negra como seguramente sea Dream Scenario.

