Nick Cave dice que 'Blonde' es su película favorita (después de haberle puesto música)

Blonde ha desaparecido del top de lo más visto de Netflix apenas una semana después de haberse estrenado, lo que quizá signifique que la conversación sobre ella se ha extinguido del todo. Teniendo en cuenta las cotas de hostilidad que alcanzó no parece en sí mismo algo malo, luego de que hubiera quien la acusara de propaganda antiabortista en sintonía a múltiples voces criticando el retrato tan poco sensible que realizaba de Marilyn Monroe. Andrew Dominik se basaba en la biografía ficticia que de la estrella de Hollywood había escrito Joyce Carol Oates, contando con Ana de Armas como entregada cómplice para el que parecía el film más controvertido de la temporada… hasta que dejó de serlo.

A falta de ver si su desigual recepción tiene algún eco en la temporada de premios, de vez en cuando surge alguien dando su opinión sobre el film, y puede que la más favorable (aunque también la más minimalista) haya venido de Nick Cave. El líder de los Bad Seeds ha compuesto la banda sonora de Blonde junto a Warren Ellis, en una colaboración de tantas con Dominik. Y es que Cave también estuvo detrás de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, y fue el absoluto protagonista de dos documentales que Dominik realizó a posteriori: One More Time with Feeling y This Much I Know to be True. Es de suponer que ambos tienen una relación muy estrecha, que ha derivado en que Cave salga a defender muy a su modo la última película del cineasta.

En la newsletter The Red Hand Files, llevada por el músico, Cave ha respondido a las preguntas de los fans. Una de ellas era cuál es su película favorita de todos los tiempos, y el artista respondió: “Querida Sourav, es Blonde. Con cariño, Nick”. Sin más. Esté siendo sincero o no, la motivación de Cave parece ser acudir en defensa de Dominik, luego de haber disfrutado poniendo música a Blonde tal y como explicó semanas antes: “Trabajar con Andrew Dominik es siempre un reto, pero también una experiencia alucinante”, dijo entonces. “Crear la partitura para esta aterradora y compleja reimaginación de Marilyn Monroe no fue distinto y, como siempre, fue un completo privilegio trabajar con él”.

