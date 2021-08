Nicholas Hoult será el siervo de Drácula en 'Renfield', el spin-off que prepara Universal

Universal sigue decidida a proseguir con nuevas producciones con las que revitalizar las películas clásicas de monstruos que la convirtieron en icónica. Pero lo hará desechando definitivamente la idea del universo conectado y expandido del Dark Universe después del pinchazo de la superproducción La momia con Tom Cruise de 2017.

La más reciente noticia es que para Renfield, que se centrará en uno de los esbirros del temible Drácula, ha fichado al que será su protagonista. El elegido, según la exclusiva de Deadline, es Nicholas Hoult.

El actor británico que ha sido la Bestia en la saga de los X-Men, que también hizo de muerto viviente en Memorias de un zombie adolescente o fue uno de los integrantes del reparto de la aclamada Mad Max: Furia en la carretera (y que recientemente protagonizó el biopic de J.R.R Tolkien) se mantendrá de esta manera en los territorios del cine de género en un filme que, según palabras de su mismo director, Chris McKay, realizador de Batman: La LEGO película o La guerra del mañana, será "violentamente divertido".

Y es que Renfield relatará la historia de uno de los servidores del vampírico conde. Un lunático encerrado en un manicomio y con especial predilección por alimentarse de moscas y arañas mientras espera las órdenes de su oscuro amo. Sin embargo, terminaba desarrollando una extraña obsesión por intentar ayudar a Mina, la protagonista femenina de la novela de Bram Stoker, y escapar también del control de Drácula.

La intención de Universal es ofrecer una actualización del mito, así que cambiará la época victoriana en la que se desarrollaba para trasladarla al presente (quién sabe si con coronavirus o no), al estilo de El hombre invisible de Leigh Whannell que protagonizó Elisabeth Moss. El guion será obra de Robert Kirkman (guionista de The Walking Dead) y Ryan Ridley (uno de los guionistas de la desmadrada serie de animación ya de culto Rick y Morty), de manera que así, de primeras y sobre el papel, el proyecto no pinta nada mal.

