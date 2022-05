Ni violencia ni escenas de sexo: las condiciones de Eva Mendes para volver a actuar

Eva Mendes lleva casi una década alejada de los sets de rodaje. Su último papel protagonista fue en la película Lost River (2014), drama escrito y dirigido por su pareja, el también actor Ryan Gosling, y desde entonces la intérprete se ha centrado en su familia y, en especial, en sus dos hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee Gosling.

Sin embargo, Mendes no descarta regresar al trabajo, tal y como ha explicado a Whoopi Goldberg en The View (vía EW), aunque el proyecto deberá adaptarse a nuevas exigencias ahora que es madre. "Tengo una lista muy corta de lo que haré", ha explicado: "Si fuera un proyecto divertido. Ahora no haré violencia, no quiero hacer escenas de sexo, la lista es corta".

Al ser preguntada por la copresentadora Sunny Hostin sobre si volvería a la actuación en caso de dar con un "proyecto especial" que cumpla con los requisitos, Mendes ha respondido: "Espero que sí". Así, la actriz parece deseosa de volver a rodar, pero la producción para su regreso debe antes acomodarse a sus condiciones.

Pese a haber estado alejada de la pantalla, Mendes ha seguido trabajando durante esta última década, en la que la hemos podido ver probando suerte en la industria de la moda y la belleza. Como actriz, no ha participado en grandes proyectos desde Lost River, aunque ha prestado su voz a una instructora de yoga en la serie animada Bluey.

En 2020, Mendes ya se refirió a la posibilidad de volver a actuar, expresando su interés en una posible secuela de la comedia romántica Hitch, especialista en ligues, que protagonizó en 2005 junto a Will Smith. "Es el momento para una Hitch 2. Hagámoslo", afirmaba en una entrevista para Entertainment Tonight.

Entre los papeles que la catapultaron a la fama, está el de la agente encubierta Monica Fuentes en A todo gas 2 (2003). Asimismo, protagonizó El mexicano (2003), junto a Antonio Bandera; la ya mencionada Hitch: Especialista en ligues, con Will Smith; o Ghost Rider: El motorista fantasma (2007), con Nicolas Cage, entre otros muchos proyectos.

