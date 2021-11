Ni Luca Guadagnino, ni Armie Hammer: así iba a ser 'Call Me by Your Name' originalmente

Hace cuatro años, Call Me by Your Name llegaba a las salas de cine y no tardaba en convertirse en un fenómeno entre la crítica y el público, así como en un título de culto para el colectivo LGTBIQ+. Tal fue su impacto que, en el ámbito literario, pronto le salió una secuela, Encuéntrame, escrita también por André Aciman, alentando los rumores sobre una posible segunda entrega en pantalla.

Sin embargo, la Call Me by Your Name que vimos pudo ser una película muy diferente si se hubiera cumplido el plan original del guionista James Ivory, que se alzó con el Oscar por este libreto. En un extracto de sus memorias, Solid Ivory, publicado por GQ, el creador ha explicado cómo tuvo que alejarse del proyecto (y de la silla del director) tras adaptar el libro de Aciman, así como otros de sus planes frustrados para el filme.

"Cuando les di mi guion, lo aceptaron sin cambios ni peticiones de reescritura, y pronto dieron con el dinero para hacer la película y pagarme", cuenta Ivory en el fragmento publicado: "La última vez que vi a Luca fue antes de que empezara el rodaje, en Nueva York, cuando aún pensaba que la iba a codirigir con él. Bromeamos sobre qué podría pasar si discutíamos en el set, y nos reímos de ello. Y después me eliminaron. Nunca me dijeron por qué prescindieron de mí".

Ivory continua relatando detalladamente su visita a Crema, Italia, para el primer día de rodaje, cuando supo que la productora no pagaría su alojamiento durante el resto de la grabación. Asimismo, el guionista desvela que, originalmente, había fichado a Greta Scacchi y Shia LaBeouf para el filme, con Scacchi dando vida a la madre de Elio (Timothée Chalamet) y LaBeouf en la piel de Oliver, uno de los protagonistas.

Tal y como cuenta Ivory, a Guadagnino no le hacía gracia que él tomara decisiones y se deshizo de Scacchi y LaBeouf de golpe, sin siquiera llamar a sus agentes. Ambos sería sustituidos por Amira Casar y Armie Hammer. "No paraba de suplicarle: 'Luca, ¡llama a Greta! ¡Llama a su agente, al menos!'. No lo hizo", asegura Ivory: "Escribí un correo a Shia para tranquilizarlo, pero después Luca fichó a Armie Hammer y nunca volvió a hablar con Shia".

El guionista también se ha referido a las críticas recibidas por el filme a raíz de la falta de suficientes desnudos, afirmando que los contratos de Chalamet y Hammer establecían que no harían escenas con desnudo frontal. "Si yo hubiera dirigido la película con Luca, estoy seguro de que habríamos dado con una solución mejor para el momento que todo el mundo esperaba", ha asegurado, refiriéndose a la escena del sexo.

Pese a todos estos cambios y las ideas y venidas por parte de la producción, Call Me by Your Name consiguió convertirse en todo un éxito y los fans esperan ahora que haya segunda parte. Veremos si la ocupada agenda de Guadagnino y el escándalo en el que se ha visto envuelto Armie Hammer (con acusaciones de varias mujeres por abuso sexual) lo permiten.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.