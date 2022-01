Neve Campbell no está segura de que este giro de ‘Scream’ haya sido “la decisión correcta”

En las grandes franquicias del slasher suele ser habitual que el director que triunfó con el primer episodio se ausente en los siguientes. Es lo que hizo el propio Wes Craven luego de la Pesadilla en Elm Street original (volviendo solo para la atípica y maravillosa Nueva pesadilla), pero curiosamente en el caso de Scream no se perdió ni una sola película, hasta que falleció en 2015. De ahí que la quinta Scream (llamada Scream por mandato de los tiempos) tuviera que lidiar con la ingrata tesitura de ser la primera en la que faltaba Craven, sustituyéndole Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet tras el éxito de Noche de bodas.

La ausencia de Craven provocó que Neve Campbell se resistiera inicialmente a volver a interpretar a Sidney Prescott, como había hecho en cada entrega desde 1996. “Wes era la razón por la que esta saga era tan exitosa. Realmente no sabía si alguien sería capaz de sacar esto adelante, de conseguir el tono adecuado, de conseguir el humor y la inteligencia”, reflexiona para Variety. Courteney Cox y David Arquette, los otros rostros fijos de la franquicia, no habían puesto tantas pegas, y el regreso de Sidney fue una incógnita hasta bien avanzada la producción, cuando los directores le mandaron a Campbell una carta.

“Creo que si no hubieran escrito esa carta jamás la habría hecho”, comenta la actriz. En ella los directores aseguraban que respetaban reverencialmente el trabajo de Craven y que no iban a traicionar su legado, mostrando un entusiasmo que convenció a la actriz. Lo que no quita que, una vez estrenada (con un éxito en taquilla que ha desestabilizado el liderazgo de Spider-Man: No Way Home), la actriz haya confirmado sus reparos con cierto giro de la trama. Y es que en Scream, tras cuatro películas sobreviviendo a duras penas, el exsheriff Dewey Riley que interpreta Arquette es asesinado por el nuevo Ghostface.

Por supuesto es algo que le inyecta emotividad a la película, pero Campbell no puede evitar alinearse con algunas quejas fan que se han dejado oír desde que se estrenó. “Estaba devastada. Todavía me cuesta asimilarlo”, asegura. “Todavía dudo de si fue la decisión correcta, porque por lo que estoy escuchando hay muchos fans realmente molestos”. Algo parecido pensó Courteney Cox, intérprete del interés amoroso de Dewey, Gale Weathers, como demuestra el hecho de que intentara convencer a los directores de grabar una escena donde moría el personaje y otra donde sobrevivía, por si acaso cambiaban de idea.

Arquette, por su parte, mostró rechazo al principio, pero luego hizo las paces con ello. “Ya sabes, soy actor, y es su película. Así que lo respeto y lo honro”, comentaba el intérprete.

