Netflix prepara un documental sobre Britney Spears

El pasado 5 de febrero llegaba a FX y Hulu Framing Britney Spears, documental dirigido por Samantha Stark en torno a los últimos y controvertidos años de la estrella del pop. Framing Britney Spears se comprometía a indagar en la tutela a la que ha sido sometida la cantante desde 2007, y que ha conducido tanto a que su padre James Spears esté al control de su patrimonio como al nacimiento de una iniciativa, #FreeBritney, que denuncia los abusos a los que está siendo sometida. Dicha iniciativa no parece haber quedado muy conforme con lo visto en el documental, y se trata sin duda de un tema de lo más candente en el que Netflix, inevitablemente, iba a querer meter baza.

Según recogían inicialmente medios como Bloomberg, la plataforma de streaming está desarrollando otro documental que abordaría la misma temática, y que en teoría había sido planeado antes del estreno de Framing Britney Spears. En consonancia a unos rumores recogidos por TMZ que apuntaban a que la propia Spears quería trabajar personalmente en un documental sobre su figura, hay quien piensa que este sería el que está llevando Netflix a cabo, y que ya ha designado a Erin Lee Carr como directora. Especializada en el true crime, en la trayectoria de Carr como documentalista encontramos obras como Mommy, Dead and the Dearest, Te quiero, muérete o el más reciente At the Heart of Gold.

Netflix aún no ha confirmado oficialmente la existencia de este documental, pero no cabe duda de que es el momento perfecto para impulsarlo, con la conversación pública más volcada que nunca en el enfrentamiento de los Spears. La cantante lleva trece años en tutela, y en enero de 2019 fue ingresada en un centro psiquiátrico; según defendieron desde #FreeBritney, contra su voluntad.