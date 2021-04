Netflix prepara un biopic de la banda KISS

Los biopics musicales son un filón a explotar, o eso parecía al menos cuando Bohemian Rhapsody se convirtió en la gran sensación de 2018. De ahí provino Rocketman (teniendo a cargo incluso a la misma persona que había completado el rodaje del film de Queen, Dexter Fletcher) y también la puesta en marcha de Elvis. Uno no consiguió emular el éxito de Bohemian Rhapsody y el otro se ha visto relacionado indivisiblemente con el COVID-19, ya que fue durante el rodaje en Australia cuando Tom Hanks contrajo el virus. La película de Baz Luhrmann que protagoniza Austin Butler se encuentra todavía en producción (su estreno está fijado para el 3 de junio de 2022) y la fiebre por los biopics ha perdido intensidad.

No la suficiente, en cualquier caso, para que los derechos de la banda KISS no hayan sido objeto de una reciente y espectacular batalla entre compañías. Según recoge Deadline, Netflix ha salido victoriosa y ya puede impulsar un biopic centrado en el grupo de glam rock, dándose toda la prisa del mundo como evidencia que ya tenga director y guionista. El primero va a ser Joachim Rønning, que junto a Espen Sandberg dirigiera tanto Bandidas (con Salma Hayek y Penélope Cruz) como Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y en solitario firmara la más reciente Maléfica: Maestra del mal. En cuanto al guion, estará escrito por Ole Sanders a partir de un borrador de William Blake Herron.

El título del biopic es Shout It Out Loud, y cuenta con los miembros de la banda Gene Simmons y Paul Stanley como padrinos. La película se centrará en los tiempos donde Simmons y Stanley eran unos chicos inadaptados de Queens que "formaron una amistad única", y cómo posteriormente esta dio paso a una exitosa banda, con clásicos en su repertorio del calibre de Strutter, Rock and Roll All Nite o I Was Made for Lovin’ You. La banda, completada por Ace Frehley y Peter Criss, no solo pasó a la historia por sus canciones sino por su indumentaria (de inolvidable maquillaje) y la elaborada puesta en escena de sus conciertos, con fuegos artificiales de por medio.

Netflix estaría a punto de concluir sus negociaciones para hacerse con los derechos de la película, a la que aún le falta bastante para concretarse e ir designando a los componentes de su reparto.