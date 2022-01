Netflix prepara el remake de 'Redada asesina' con Michael Bay, Gareth Evans y Patrick Hughes

Fue hace más de una década, en 2011, cuando Gareth Evans se puso al frente de una película de culto brutal y sangrienta llamada The Raid (Redada asesina en España), cuyo legado se hizo aún mayor dentro del cine de acción con el lanzamiento de The Raid 2. No es de extrañar que desde entonces Hollywood haya intentado por todos los medios producir su propia versión del clásico.

Tras varias tentativas fallidas, el filme protagonizado por el artista marcial indonesio Iko Uwais tendrá una segunda vida en Netflix, de la mano del propio Evans, que se une a Michael Bay y Patrick Hughes para este proyecto. Tal y como recoge The Hollywood Reporter, Hughes dirigirá el filme para la plataforma con Bay y XYZ Films como productores. Asimismo, Evans y Range Media Partners firmarán como productores ejecutivos.

Esta nueva versión del gigante del streaming estará ambientada en Filadelfia, más en concreto en la zona conocida como Badlands, un paraíso de la droga en el que un cuerpo de élite infiltrado de la DEA trata de dar caza a un elusivo jefe del crimen. Hughes, que ha trabajado en El otro guardaespaldas o The Man from Toronto, firmará el guion de la película junto a James Beaufort.

"Estamos muy emocionados por la visión única de Patrick para este filme", han asegurado los productores en un comunicado: "Es una interpretación nueva del material, que promete respetar la película original a la vez que trae una aproximación y una perspectiva frescas que seguirán su propio curso en el género de acción".

