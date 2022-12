Netflix estrenará la futura película de acción real de 'My Hero Academia'

A Netflix le gustan los animes. Así lo señalan su amplio catálogo y su apuesta por producciones propias como Death Note (2017) y Cowboy Bebop (2021). Estas dos adaptaciones no convencieron, lo que no impide que haya expectación por el hecho de que la plataforma acogerá la versión de 'acción real' de My Hero Academia que prepara Legendary.

La noticia del acuerdo con Legendary implica que vuelva a haber novedades del proyecto, esperado por la popularidad alcanzada por el imaginario creado por Kôhei Horikoshi, centrado en los estudiantes de una institución que los convertirá en los futuros protectores de una sociedad definida por las habilidades especiales. Ahora ha trascendido que el guionista del filme será Joby Harold, en dicha faceta detrás de Obi-Wan Kenobi, Ejército de los muertos (el regreso de Zack Snyder a la temática zombi), la obra de Guy Ritchie sobre el rey Arturo, Despierto y Transformers. El despertar de las bestias.

Como productor, Harold ha estado involucrado, además de en Obi-Wan Kenobi y en Rey Arturo. La leyenda de Excalibur, en Al filo del mañana, la tercera entrega de John Wick y Robin Hood (la encabezada por Taron Egerton y Jamie Foxx).

En su momento se anunció que la dirección de My Hero Academia correrá a cargo de Shinsuke Sato, artífice de I am a hero y de Alice in Borderland (serie que precisamente puede verse en Netflix), quien debutará en una propuesta estadounidense.

El despertar de los héroes (2019), con un tramo final que se disfruta por suponer todo un festín regido por la hipérbole, y la más reciente Misión mundial de héroes (2021) son las últimas películas de la historia de Deku, Bakugo y compañía.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.