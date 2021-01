Netflix estrenará ‘Heart of Stone’, lo nuevo de Gal Gadot

Netflix inauguró el año con un avance donde revelaba su intención de estrenar una película a cada semana de 2021, lanzando una avalancha de títulos que podían llegar a confundirse entre sí. Más allá de lo que podamos criticar de una estrategia como esta, se da el caso de que la plataforma de streaming lleva tiempo adquiriendo películas no destinadas originalmente a su catálogo, según la productora de turno decide desentenderse de ella. Skydance Media ha sido en los últimos tiempos una compañía dentro de este radar, habiéndole vendido a Netflix los derechos globales de 6 en la sombra de Michael Bay, La vieja guardia que protagonizaba Charlize Theron o The Adam Project, aún sin estrenarse, donde Ryan Reynolds vuelve a colaborar con Shawn Levy tras Free Guy.

Según recoge Deadline, esta no han sido las únicas adquisiciones, ya que en los últimos días Skydance ha dejado dos películas bajo control de las plataformas de streaming. Una es The Tomorrow War, film de ciencia ficción que protagoniza Chris Pratt y por la que Amazon Studios ha ofrecido 200 millones, estando a punto actualmente de alcanzar un acuerdo. En lo que respecta a Heart of Stone, el thriller de acción con Gal Gadot de protagonista, la negociación ha concluido y el film se incorporará al catálogo de Netflix en cuando sea posible.... ya que la película aún no se ha rodado. Escrita por Allison Schroeder y Greg Rucka (también responsable de La vieja guardia), no se conocen más detalles del argumento aparte de que volveremos a ver a Gadot como espía tras Las apariencias engañan.

Curiosamente, no es la única película de este género que Gadot tiene con Netflix, ya que como se reveló en el mismo avance que citábamos al comienzo, una de las principales apuestas cinematográficas de la plataforma para este año (aún sin fecha concreta) es Red Notice, donde la actriz de Wonder Woman 1984 aparece en compañía de Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Heart of Stone está dirigida por Tom Harper (The Aeronauts) y supone otro de los múltiples proyectos que Gadot tiene en perspectiva, a los que hay que sumar la serie de Apple centrada en Hedy Lamarr, el biopic de Cleopatra que dirige Patty Jenkins o la tercera entrega de Wonder Woman, que dirigiría Jenkins igualmente.