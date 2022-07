Netflix anuncia un documental sobre John McAfee, el magnate informático sospechoso de asesinato que murió en España

Durante sus años de apogeo, John McAfee fue una figura de lo más polémica, algo debido principalmente al famoso (y detestado) antivirus que llevaba su apellido. A partir de 2013, sin embargo, el magnate de la informática se convirtió en un fugitivo sospechoso de haber asesinado a su vecino Gregory Faull.

Esta historia, que culminó tragicamente con el presunto suicidio de McAfee en la cárcel de catalana de Brians 2, es de las que piden un documental a gritos. Y, efectivamente, Netflix está a punto de estrenar uno. Su título será Running with the Devil: The Wild World of John McAfee, y se estrenará el 24 de agosto.

Conocido ya antes de su huida por su carácter temperamental, así como por haberse presentado dos veces a las elecciones de EE UU, McAfee huyó de la isla caribeña de Belice cuando la policía local quiso interrogarle por el asesinato de Faull.

Su evasión, durante la cual estuvo acompañado por un equipo de rodaje, le llevó primero a Guatemala y después a EE UU, país del que huyó por un cargo de evasión de impuestos. Detenido en España y pendiente de ser extraditado, apareció ahorcado en su celda de Brians 2.

Running with the Devil está producida por Curious Films, la misma productora del documental Reclaiming Amy, sobre Amy Winehouse. Dov Freedman, productor ejecutivo, afirma que la cinta ha tardado 10 años en hacerse, y la describe como "la historia más extraña que la ficción de un hombre que quiso vivir su vida como si fuera una superproducción de Hollywood".

