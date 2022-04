Netflix adquiere 'Bardo', lo nuevo de Alejandro G. Iñárritu, para distribuirla en cines y streaming

Netflix vuelve a apostar fuerte por las obras de cineastas de prestigio. Su más reciente logro ha sido la compra de Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu y que se encuentra en fase de posproducción. La previsión es que esté terminada este mismo otoño.

Sería un estreno a nivel global tanto en cines como en streaming, aunque en las grandes pantallas llegaría unos días antes que en la plataforma (y esto tambiénincluye a España), siguiendo el modelo de otras producciones como Roma de Alfonso Cuarón, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach o Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino.

El guion de Bardo (cuyo título completo es Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths) ha sido escrito por el mismo Iñárritu junto a Nicolás Giacobone, su colaborador también en Birdman o Biutiful, y rodada en 65 mm contando con el veterano Darius Khondji como director de fotografía (títulos como Seven, Evita, La playa, Funny Games o Diamantes en bruto figuran en su currículum), y hasta ahora se ha avanzado que será "una comedia nostálgica" y "un viaje épico".

Protagonizada por Daniel Giménez Cacho, concretamente se centrará en las vivencias de un periodista y documentalista mexicano de prestigio que regresa a su país natal enfrentándose a una crisis existencial en un argumento en el que se entrelazarán sus relaciones familiares, recuerdos personales y el pasado de México. Además, la película ha supuesto el regreso del cineasta a Ciudad de México para rodar, veinte años después de su aclamada Amores perros.

Iñárritu, que no estrenaba nueva película desde hace siete años con precisamente El Renacido, es uno de los cineastas predilectos de la Academia de Hollywood. No en vano ha ganado cuatro premios Oscar, dos como director por Birdman y El renacido, otro como guionista (también por Birdman) y el cuarto un Oscar especial por su contribución artística gracias al corto de realidad virtual Carne y arena de 2017, por lo que con su adquisición Netflix demuestra que quiere asegurarse de nuevo una destacada presencia en la temporada de premios, y en los Oscar.

El plan es que se estrene en salas y streaming a finales de año, en fechas todavía por concretar.

