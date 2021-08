Nestflix: las ficciones que solo existen en tus películas y series favoritas están reunidas en esta plataforma

Hace tres años, Seth Rogen y Chris Evans protagonizaban un tierno y divertido momento en redes al descubrir consternados (junto a millones de tuiteros) que Angels with Filthy Souls, aquella película de gánsters que veía Kevin en Solo en casa, en realidad no existe. Son muchas las series y películas que se crean expresamente para una ficción televisiva o cinematográfica, y, aunque no son reales, forman parte de la vida de los espectadores.

Desde El Jurado Rural, la película Jenna en Rockefeller Plaza (30 Rock), hasta Satan's Alley, el romance entre dos curas (Robert Downey Jr. y Tobey Mcguire) en Tropic Thunder (a continuación, puedes ver el tráiler), todas estas historias que los protagonistas de las apuestas que consumimos veían también han tenido un impacto en nosotros.

Afortunadamente, ahora podremos disfrutar de todos estos títulos inexistentes en la plataforma online Nestflix, creada por la desarrolladora y la ilustradora digital Lynn Fisher.

En una entrevista para EW, Fisher cuenta que fue precisamente la revelación de que Angels With Filthy Souls era falsa la que despertó en ella el interés por esta metaficción: "A partir de entonces, fui percibiendo estas ficciones. Más recientemente, Dierdre and Margaret en The Good Place fue una de ellas. The Crows Have Eyes en Schitt's Creek. ¡Sacaron un tráiler! Me pareció que era muy meta y divertido".

Después de que Patrick Willems hiciera un vídeo en YouTube sobre películas dentro de películas, Fisher se dio cuenta de que a la gente le gustaba esto: "Es casi como un patrón que se repite en diferentes tipos de medios". En dos meses, registro más de 400 películas y series falsas en una web inspirada en plataformas de VOD como Netflix y Hulu.

La verdad es que Nestflix tiene poco que envidiar a estos otros servicios de streaming. Su catálogo contiene títulos ordenados por género y, a falta de vídeos, cada ficción tiene una pequeña descripción, información sobre el equipo y el elenco, capturas e incluso alguna frase icónica. La página de inicio también ofrece un buscador para ayudarte a dar con la apuesta que buscas de forma sencilla, y también puedes contribuir a la oferta proponiendo títulos que falten.

Aquí tienes las entradas de Angels With Filthy Souls y Satan's Alley:

Tal y como recoge la publicación norteamericana, en determinado momento Fisher pensó en usar secuencias de cada una de estas ficciones para que Nestflix se pareciera más a una plataforma real. No en vano todas las ficciones que aparecen tiene metraje, pues es uno de los requisitos para sumarlas a la plataforma.

"Hay retos técnicos porque o tienes que incrustar vídeos de YouTube o poner vídeos directamente en la página. Y luego hay problemas de copyright", explica: "Estaba nerviosa por si tal vez recibía una denuncia por copyright. Igual, si a la página le va bien, lo pensaré. Pero ahora que he visto cuánto esfuerzo lleva hacer solo las imágenes, probablemente no lo haga".

Pese a que la ausencia de clips puede ser uno de los aspectos que los usuarios más echen en falta, la creadora sí que ha añadido capturas de las ficciones en las fichas de cada película o serie, así como las clásicas recomendaciones tras pinchar en un título:

'Johnny Karate' en Nestflix Cinemanía

Fisher, que actualmente trabaja como freelancer, lleva años colaborando con asesoras en la creación de web, así como empleando su tiempo libre en desarrollar páginas que le apasionan y que pueden apasionar a otros usuarios. Su primer gran proyecto fue A.Single.Div.com, donde recogía ilustraciones. "Quiero hacer de la red un lugar guay y raro donde la gente se sienta representada, donde podamos compartir interesas raros", asegura. Por lo pronto, todo aquel que disfrute de la ficción dentro de la ficción ya tiene su plataforma (y encima es gratis).

