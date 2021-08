Natalie Portman abandona la adaptación de 'Los días del abandono', de Elena Ferrante

La segunda novela publicada por Elena Ferrante, Los días del abandono (Ed. Salamandra en España), se quedará sin pasar a la pantalla. La adaptación en forma de largometraje que preparaba HBO ha quedado cancelada tras la marcha de la que iba a ser su estrella, Natalie Portman.

No se han desvelado los motivos de Natalie Portman para abandonar Los días del abandono, pero HBO ha dejado claro que sin la actriz la producción no seguirá adelante. "Debido a imprevistas razones personales, Natalie Portman ha abandonado la película antes del inicio del rodaje", se puede leer en el comunicado de HBO Films. "Por desgracia, la producción no seguirá adelante".

"Lamentamos no poder trasladar a la pantalla esta hermosa historia con nuestro talentoso reparto, guionista y directora. Les agradecemos sinceramente al reparto, productores y el resto del equipo su pasión y duro trabajo", concluye el comunicado oficial, adelantado por The Hollywood Reporter.

La adaptación de Los días del abandono iba a comenzar a rodarse en Sídney dirigida por la cineasta estadounidense Maggie Betts (Novitiate), que también firmaba el guion a partir del original literario de Elena Ferrante. Además de Portman, el reparto incluía rostros conocidos como Rafe Spall y Mary-Louise Parker.

Los días del abandono cuenta la historia de Olga, una mujer de Turín que es abandonada por su marido de repente, sin explicación alguna, ni decir adónde va ni despedirse de sus hijos. Así comienza un descenso a los abismos de los sentimientos, los fantasmas de la infancia y la autodestrucción.

Para consuelo de los fans de Elena Ferrante, ya existe una adaptación previa de Los días del abandono, dirigida por Roberto Faenza en Italia y estrenada en 2005. Además, sí siguen adelante otras adaptaciones de la obra de la escritora napolitana: la serie basada en La amiga estupenda, cuya tercera temporada abordará el contenido de Las deudas del cuerpo; y la serie que Netflix está preparando a partir de La vida mentirosa de los adultos, última novela publicada de Ferrante.