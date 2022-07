Naomie Harris explica por qué se alegra de no haber sido chica Bond: "Nunca he comerciado con mi sexualidad"

Hace tan solo unos meses que se estrenó Sin tiempo para morir, la última película de la longeva saga James Bond y la última en la que veremos a Daniel Craig como 007 después de más de 15 años al frente de la franquicia. Muchos años de grandes escenas de acción pero también emocionales, viajes exóticos, de muchos compañeros (entre ellos dos M) y no pocas chicas Bond por el camino.

Entre ese selecto grupo de mujeres que han caído en el juego amoroso de Bond podía haber estado Naomie Harris. La actriz entró en la saga hace ya 10 años con Skyfall, la que está considerada por muchos una de las mejores películas de Craig y de la saga en general. Pero aun con su belleza y juventud, Harris no entró para dar vida a una chica Bond más cuya historia terminase con la propia película, sino a la valiente Eve Moneypenny, la secretaria de M que hace las veces de consejera de Bond y casi siempre de su mejor aliada.

En una reciente entrevista, la actriz ha desvelado que, cuando se presentó a las audiciones para Skyfall, llegó a pensar que estaba siendo considerada para el papel de chica Bond. Se sintió contrariada, porque creía que ese rol no encajaba con sus sensibilidades como actriz, aunque finalmente descubrió que no había sido elegida para ese papel (que recayó en la francesa Bérénice Marlohe), sino para el de Moneypenny, que sin duda ha durado mucho más y le ha otorgado más tiempo para ganarse el corazón de los fans y el del propio Bond.

"Simplemente siento que no tengo el tipo de valores que normalmente se asocian a una chica Bond, y nunca he comerciado con mi sexualidad", explica Harris, quien añade: "Es una herramienta poderosa, ¿verdad? Como mujer, puedes tenerla en tu arsenal de armas para salir adelante en la vida, pero no es una que haya utilizado realmente. Así que pensé, ¿cómo va a funcionar esto? Porque ser una chica Bond, tradicionalmente, tenía que ver con ese encanto y esa sexualidad, y yo no entendía cómo encajaba eso conmigo".

Como decimos, al final Harris se quedó con el papel de Moneypenny, que seguramente le proporcionó más escenas con el agente 007 que a ninguna otra mujer, aunque no hubiera sexo de por medio. El camino de la actriz en la saga es difícil de esclarecer en tanto que ahora mismo el futuro de Bond está en el aire. Sabemos que Craig no volverá pero, ¿lo hará la Moneypenny de Naomie Harris?

