Naomie Harris denuncia los toqueteos de "una gran estrella" durante una audición

Naomie Harris ha denunciado públicamente una experiencia de acoso sexual que sufrió durante la audición para una película, cuando el actor con el que realizaba la prueba la toqueteó y le pasó la mano por encima de la falda.

"Nadie dijo nada porque era -y sigue siendo- una gran estrella", se lamenta la actriz británica, a pesar de que se encontraban en un cuarto con otras personas presentes, como el director de la película o el encargado del casting.

Harris, que este año ha estrenado en cines Venom: Habrá Matanza y Sin tiempo para morir, ha contado su desagradable experiencia en una entrevista para la revista You, pero se niega a revelar la identidad del actor famoso o dar más detalles sobre el proyecto para el que se celebraba la audición. "Ese ha sido mi único incidente #MeToo, así que me dado lo extendido que estaba ese comportamiento me siento muy afortunada".

"Ahora las cosas han cambiado", comenta la actriz. "Estuve en un proyecto donde también hubo un incidente #MeToo y no se vaciló en absoluto: [el causante] fue expulsado inmediatamente". De este otro caso tampoco piensa aportar más datos.

Con una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por Moonlight (2016) y dos nominaciones a los BAFTA, Naomie Harris lleva en el cine desde principios de siglo. Tras varios trabajos en la pequeña pantalla, 28 días después (2002) fue su primera película importante.

Después, además de dos entregas de la saga Piratas del Caribe, hubo películas de acción como El gran golpe (2004), Corrupción en Miami (2006) o Dueños de la calle (2008). En 2012 obtuvo el mayor empujón a su carrera con el papel de Moneypenny en las tres últimas películas de la saga James Bond.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.