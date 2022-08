Naomi Watts ya no es la madre perfecta: tráiler de 'Goodnight Mommy', la nueva película de terror de Amazon

A lo largo de su brillante y prolífica carrera, Naomi Watts se ha especializado en dos cosas: hacer de madre de familia y pasarlo muy mal. Ahí están tanto Lo imposible como Funny Games, pero hay muchas más. A esa lista va a haber que sumar otra nueva, Goodnight Mommy, que acaba de presentar su primer adelanto previo a su estreno en Amazon Prime Video el próximo 16 de septiembre.

La película es un remake de la cinta austríaca homónima, aquella que horrorizó a miles de espectadores allá por 2014 y que contaba la historia de dos niños que no reconocen a su madre. El argumento de esta nueva versión no distará mucho de la película europea, aunque en su lugar tendrán a toda una estrella como la protagonista de Mulholland Drive.

Además, los encargados de dar vida a los hijos que empiezan a sospechar son nada menos que Cameron y Nicholas Crovetti, conocidos por dar vida a los hijos de otra rubia australiana como Nicole Kidman en Big Little Lies, pero sobre todo porque Cameron interpreta en la actualidad al hijo de Patriota, Ryan Butcher, en la serie The Boys. Ambos tendrán que soportar la tensión de haber regresado a su hogar después de unas vacaciones y no saber si la mujer de la casa es realmente su madre, pues les es imposible reconocerla.

Dirigida por Matt Sobel y producida por Amazon Prime Video, Goodnight Mommy podrá verse en la plataforma a partir del 16 de septiembre, aunque su tráiler ya nos ha dejado con tantos nervios y tan mal cuerpo como la película original. ¿Estará a la altura de la austríaca?

