Naomi Ackie protagonizará el biopic de Whitney Houston

Los biopics de artistas femeninas de vida trágica son un filón que no cesa, y ahora le toca a Whitney Houston tener el suyo. Naomi Ackie (Star Wars: El ascenso de Skywalker, The Bisexual) interpretará a la cantante y actriz en I Wanna Dance With Somebody, biopic producido por Sony y TriStar.

Con proyectos muy interesantes en su cartera (la precuela de Juego de tronos y Small Axe, lo nuevo de Steve McQueen), Ackie encarará el trabajo de dar vida a una artista de vida muy turbulenta. Anthony McCarten, guionista con experiencia en los biopics (musicales o no) gracias a Bohemian Rhapsody, La hora más oscura y La teoría del todo, se encarga del libreto.

Fallecida en 2012, Huston procedía de una familia con raíces musicales (su madre, la cantante Cissy Huston, era prima de Dionne Warwick) y tuvo éxitos meteóricos gracias a su prodigiosa voz. Eso sin contar una carrera de actriz que, aunque discreta, generó el superéxito El guardaespaldas. Pero la diva también hizo frente a monumentales problemas de drogodependencia y a los abusos de su marido Bobby Brown.

Ahora bien: tanto el tono edulcorado de los anteriores guiones de McCarten como el hecho de que el filme cuente con la autorización de la familia de Whitney Houston nos hacen suponer que I Wanna Dance With Somebody no llevará al límite su retrato de la cantante.