La película de ‘My Little Pony’ se estrenará finalmente en Netflix

Como tantas otras majors, Paramount Pictures está teniendo graves dificultades económicas durante la pandemia, que poco a poco han de derivar en la venta de proyectos a otras compañías. En el caso de su asociación con eOne, compañía que tampoco se encuentra en su mejor momento, la crisis del coronavirus ha acabado motivando que pierda los derechos de exhibición de My Little Pony, película que tenía planeado estrenar el próximo 24 de noviembre. Netflix se ha hecho con estos derechos, sin embargo, y según recoge The Hollywood Reporter su idea sigue siendo estrenar la película en algún punto de 2021.

My Little Pony está producida por Hasbro y supone la primera gran película dedicada a una de sus marcas más famosas de juguetes. Desde que nació en los años 80, My Little Pony no ha dejado de modernizarse y de fidelizar al público, dando pie a numerosas adaptaciones animadas, en forma de largometrajes y series. Ya que Hasbro y Paramount están asociadas con respecto a marcas tan lucrativas como Transformers lo más lógico hubiera sido que la major se encargara de estrenarla en salas cuando el COVID-19 lo hiciera posible, pero la directiva ha acabado optando por una solución más sencilla.

Sucede, además, en el marco de un aparente empeño de Netflix por que su catálogo se nutra de propuestas animadas originales. My Little Pony, dirigida por Rob Cullen, Jose Ucha y Mark Fattibene, se uniría así a un conjunto de producciones animadas que ya han dado mucho que hablar desde la plataforma como Klaus, Los hermanos Willoughby o la más reciente Más allá de la luna. Por no hablar de Bob Esponja: Un héroe al rescate, que Netflix también obtuvo de manos de Paramount el año pasado. Es de esperar que My Little Pony no tarde mucho en recibir una fecha de estreno dentro de la plataforma de streaming.