'Muerte en el Nilo', 'Red', 'Caballero Luna' y mucho más: todos los estrenos de Disney+ para ver en Semana Santa

Llega la Semana Santa y eso significa muchas cosas: procesiones, verbenas, viajes y muchas torrijas entre medias. Pero ante todo la Semana Santa significa tiempo libre, de descanso, y para ello nada mejor que sentarse a disfrutar de algunos de los estrenos recién llegados de las salas o ponerse al día con esa serie que te han recomendado y tienes pendiente.

Da la casualidad que en Disney+ hay mucho de ambas cosas, puesto que la plataforma cuenta con grandes estrenos llegados de los cines, como Muerte en el Nilo, pero también películas estrenadas directamente en la plataforma que están causando auténtico furor, como la joya de Pixar Red. Lo mismo sucede con el mundo de las series, en el que acaba de arrancar Caballero Luna o muy pronto podrá verse The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes con Amanda Seyfried. Repasamos algunos de estos títulos que podrás ver durante esta Semana Santa.

'Muerte en el Nilo', la nueva adaptación de Agatha Christie con un reparto estelar

Sin duda uno de los estrenos más destacados en Disney+ ha sido Muerte en el Nilo, la última gran película de suspense que ha pasado por los cines. La cinta supone la segunda adaptación de Kenneth Branagh de una novela de Agatha Christie tras Asesinato en el Orient Express (también disponible en Disney+). Aquí el cineasta autor de Belfast vuelve a dar vida al detective Hercules Poirot, solo que los sospechosos están conformados por un nuevo y espectacular reparto.

Gal Gadot, Emma Mackey (Sex Education), Letitia Wright (Black Panther), Armie Hammer o Annette Bening son algunas de las estrellas que aparecen en este auténtico rompecabezas que te tendrá dudando de todos hasta el último momento. La película llegó a la plataforma el pasado 6 de abril, así que no hay excusa para ayudar a Poirot a encontrar al asesino.

'Red', la última diversión de Pixar



Si en vez de resolver un crimen prefieres recordar aquellos tiempos de niñez intentando convencer a tus padres de que te dejaran ir a algún plan chulo, Red es sin duda la película. La última joya de Pixar está cargada de nostalgia por los 2000, pero también de corazón y un panda rojo gigante que ya se ha ganado el corazón de millones de espectadores.

Domee Shi, que ya había realizado para el estudio el corto Bao, recupera en Red sus memorias siendo una pequeña niña de origen asiático en Canadá, y que no solo tendrá que lidiar con los problemas típicos de una adolescente, sino también con una oscura profecía que acecha su linaje.

'Caballero Luna': Oscar Isaac quiere ser tu nuevo superhéroe favorito

Después de hacernos vibrar y emocionarnos con series como Loki o Bruja Escarlata y Visión, el Universo Marvel tiene una nueva apuesta, y esta es con un personaje inédito: Caballero Luna. Y para encarnarlo nadie mejor que todo un actorazo como Oscar Isaac.

El intérprete de Ex Machina y Dune da vida a Steven Grant, un hombre apocado que trabaja en un museo y que empieza a tener extraños recuerdos que no puede controlar. Y es que Grant no es consciente de que padece un trastorno disociativo por el cual tiene varias personalidades encerradas en sí mismo, y una de ellas está poseída nada menos que por un dios egipcio. Caballero Luna arrancó el pasado 30 de marzo y emitirá un episodio semanal hasta llegar a su fin el 4 de mayo, con el sexto y último capítulo.

'The Dropout': Auge y caída de Elizabeth Holmes

Ya vimos en Los ojos de Tammy Faye (también disponible en Disney+) que Michael Showalter tenía un gran ojo para retratar a personajes conflictivos de la historia de Estados Unidos. Si en aquella película le tocaba a la telepredicadora, en esta serie el turno es de la empresaria fundadora de la compañía Theranos que revolucionó por completo el mundo de la tecnología sanitaria. Su nombre es Elizabeth Holmes y a partir del 20 de abril podrás conocer su historia en The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes.

Amanda Seyfried es la encargada de dar vida a esta mujer en la serie de ocho episodios que narra su vida desde que decide dejar la universidad de Stanford para dedicarse a desarrollar sus patentes, hasta su caída en desgracia con la investigación de Wall Street Journal que puso Theranos en jaque. Las primeras críticas alaban la interpretación de Seyfried, que está acompañada por Laurie Metcalf (Lady Bird), Alan Ruck (Succession) o William H. Macy, entre otros. ¿Se alzará Seyfried con el Emmy siguiendo los pasos de Jessica Chastain con el Oscar?

