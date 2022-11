Muere un trabajador en un accidente durante el rodaje de lo nuevo de Millie Bobby Brown y Chris Pratt

Estos días se estaba rodando en Georgia, EE.UU., la nueva superproducción de Netflix The Electric State. Se trata del nuevo trabajo para la plataforma de algunos rostros asiduos a ella: está Millie Bobby Brown como gran protagonista tras triunfar con Stranger Things y Enola Holmes (cuya secuela, Enola Holmes 2, llegó ayer mismo al catálogo), y también están los directores Anthony y Joe Russo, que tras finalizar sus compromisos con Marvel han iniciado una provechosa colaboración con Netflix, siguiendo a El agente invisible. El rodaje de The Electric State, no obstante y según recoge Deadline, acaba de ser asaltado por la tragedia cuando un miembro del equipo ha fallecido en un accidente de coche.

Al parecer habría tenido lugar fuera del set y “después de las horas de trabajo”, aclaró una fuente. No ha trascendido el nombre del trabajador, ni tampoco su puesto o las circunstancias de su muerte, pero Netflix ha suspendido temporalmente el rodaje. “La producción se ha interrumpido hoy y se ha ofrecido al reparto y equipo recursos de asesoramiento”, prosigue la fuente. The Electric State, en sintonía a El agente invisible, tiene a sus espaldas un presupuesto de 200 millones de dólares: toda una superproducción que nace de la confianza de Netflix tanto en los Russo (responsables de la película más taquillera de la historia durante unos meses, Vengadores: Endgame) como en Bobby Brown.

Junto a esta última destaca en el reparto Chris Pratt, así como Stanley Tucci y Jonathan Ke Quan, intérprete de Indiana Jones y el templo maldito que felizmente fue recuperado para el cine hace poco, en el marco de Todo a la vez en todas partes que coprotagonizaba Michelle Yeoh (quien curiosamente iba a aparecer en The Electric State antes de que Ke Quan acudiera a sustituirla con un nuevo personaje). El film se basa en la novela gráfica homónima de Simon Stålenhag, ambientando su historia en unos EE.UU. postapocalípticos donde una adolescente (Bobby Brown) busca a su hermano en compañía de un robot llamado Skip. El cómic ha sido adaptada por Christopher Markus y Stephen McFeely, que ya trabajaron con los Russo durante su estancia en Marvel.

