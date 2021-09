Tommy Kirk, actor que protagonizó varios clásicos de acción real de Disney siendo apenas un adolescente, ha muerto a los 79 años en Las Vegas, donde residía. Según The Hollywood Reporter, Kirk murió solo, lo cual pone un sombrío punto final a una carrera ya de por sí dolorosa que se truncó a causa de su homosexualidad.

Nacido en Kentucky en 1941, Kirk se convirtió en una temprana estrella televisiva gracias a The Hardy Boys Mysteries, una serie incluida dentro del programa The Mickey Mouse Club. Su debut como protagonista en pantalla grande tuvo lugar en Fiel amigo (1957), una de esas películas que conquistan al público infantil a base de estrujarle el corazón mediante su trágica historia de amistad entre un adolescente campesino y un perro vagabundo.

A partir de entonces, Tommy Kirk fue una presencia habitual en las películas de acción real del estudio, apareciendo en filmes como El extraño caso de Wilby, Un sabio en las nubes (la versión original de Flubber y el profesor chiflado), su secuela El sabio en apuros o Los robinsones de los mares del sur, entre muchas otros.

La popularidad del actor, dentro y fuera del estudio, llegaron a ser inmensas, con el propio Walt Disney refiriéndose a él como "mi amuleto de la suerte". Sin embargo, nada de esto pudo salvar a Tommy Kirk cuando, en 1964, los jefes de Kirk descubrieron que este mantenía una relación con otro joven.

"Cuando tenía 17 o 18 años, acepté por fin que era gay y que eso no iba a cambiar", explicó Kirk muchos años después. "No sabía qué consecuencias iba a tener eso, pero tenía el presentimiento de que iba a destruir mi carrera en Disney, y seguramente también toda mi carrera como actor", prosiguió.

Tommy Kirk no se equivocaba al pensar aquello: el estudio decidió prescindir de sus servicios, condenándole a una carrera de has been en la que se mezclaron las producciones de serie B y los problemas con las drogas. Un arresto por posesión de marihuana en 1965 le costó su papel en Los cuatro hijos de Katie Elder, en la que hubiera actuado junto a John Wayne y Dean Martin.

Afortunadamente, Kirk pudo reencauzar su vida abandonando la industria del cine para regentar un negocio de tapicería. En 2006, el estudio que le había negado el pan y la debido a su sexualidad le otorgó el título honorífico de 'leyenda Disney'.