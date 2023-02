Muere Tom Whitlock, creador de las canciones de 'Top Gun', a los 68 años

El pasado sábado falleció en Tennessee el compositor Tom Whitlock. Tenía 68 años y padecía alzhéimer, según The Hollywood Reporter. Whitlock había empezado a trabajar como mecánico, pero conocer al compositor italiano Giorgio Moroder supuso un punto de inflexión en su vida, hasta el punto de llegar a ganar un Oscar y poner música a competiciones deportivas tan monumentales como los Juegos Olímpicos de Seúl y la Copa del Mundo de Italia.

Whitlock conoció a Moroder cuando le tocó a él fortuitamente arreglar los frenos de su Ferrari. A partir de ahí empezaron a congeniar, y ambos se vieron envueltos en la elaboración de la banda sonora de Top Gun. El film de Tony Scott, que el año pasado tuvo una secuela (Maverick) tan exitosa como para optar al Oscar a Mejor película, contaba con la música de Harold Faltermeyer pero quería distinguirse comercialmente con algún que otro tema compuesto por terceros.

Ahí entraban Moroder y Whitlock. Whitlock se hizo cargo así de la letra de Danger Zone que sonaba en la escena introductoria de Top Gun e interpretó Kenny Loggins. También trabajó en Take My Breath Away, que cantó Terri Nunn del grupo Berlin y motivó que Scott añadiera escenas adicionales para repasar el romance entre Tom Cruise y Kelly McGillis. Tanto Danger Zone como Take My Breath Away obtuvieron un éxito apoteósico: la canción de Nunn llegó al nº1 de la lista Billboard en septiembre de 1986, mientras que Danger Zone lograba el segundo puesto y la banda sonora vendía 9 millones de copias.

Por si fuera poco, Take My Breath Away ganaría más tarde el Oscar a Mejor canción original. La alianza de Whitlock y Moroder se mantuvo, y ambos siguieron componiendo juntos de cara a otras películas de los años 80. Repitieron con Tony Scott en Superdetective en Hollywood 2, para poco después desarrollar el tema principal de Yo, el halcón, protagonizada por Sylvester Stallone en 1987. Meet Me Half Way volvía a estar interpretada por Loggins.

Stallone también era el protagonista de Rambo III en 1988, y fue entonces cuando ambos dieron el salto al mundo del deporte. En 1988 su Hand in Hand acompañó los Juegos Olímpicos de Seúl, y dos años después To Be Number One hizo lo propio en la copa mundial de Italia.

